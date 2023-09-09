https://sputniknews.com.tr/20230909/fastaki-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1305e-yukseldi-1075350394.html
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e yükseldi
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e yükseldi
Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında 7 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısının 1832'ye çıktığı bildirildi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T22:10+0300
2023-09-09T22:10+0300
2023-09-09T22:22+0300
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Fas İçişleri Bakanlığı, dün gece Marakeş şehri yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e yükseldiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 1305'e, yaralıların ise 1832'ye çıktığı belirtildi.Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230909/fas-ulusal-jeofizik-enstitusu-son-yuzyilin-en-buyuk-depremi-dedi-ilk-goruntuler-geldi-1075327281.html
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fas, deprem, afrika, batı afrika
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e yükseldi
22:10 09.09.2023 (güncellendi: 22:22 09.09.2023) Abone ol
Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında 7 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısının 1832'ye çıktığı bildirildi.
Fas İçişleri Bakanlığı, dün gece Marakeş şehri yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 1305'e, yaralıların ise 1832'ye çıktığı belirtildi.
Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.