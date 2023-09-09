https://sputniknews.com.tr/20230909/fas-ulusal-jeofizik-enstitusu-son-yuzyilin-en-buyuk-depremi-dedi-ilk-goruntuler-geldi-1075327281.html

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü 'son yüzyılın en büyük depremi' dedi, ilk görüntüler geldi

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü 'son yüzyılın en büyük depremi' dedi, ilk görüntüler geldi

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T10:25+0300

2023-09-09T10:25+0300

2023-09-09T10:26+0300

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Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti.Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı.Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı.Can kaybı 632'ye yükseldiFas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin öldüğü, 329 kişinin yaralandığı duyuruldu.Ölenlerin büyük çoğunluğunun Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentlerinden olduğu kaydedildi.Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.Deprem, pek çok kentte hasara yol açtıFas'taki "Kanal 1" televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçerken, "El-Yevm 24" haber sitesi de depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü bildirdi.Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtti.Ülke basınında geçen ilk bilgilerde depremin 6.8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/fasta-7-buyuklugunde-deprem-1075321929.html

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