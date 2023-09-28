https://sputniknews.com.tr/20230928/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1075829165.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T10:20+0300
2023-09-28T10:20+0300
2023-09-28T10:20+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
ekonomi koordinasyon kurulu
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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cevdet yılmaz, ekonomi koordinasyon kurulu, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
cevdet yılmaz, ekonomi koordinasyon kurulu, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.