https://sputniknews.com.tr/20230925/selvi-o-an-geldi-diyerek-duyurdu-emekli-maasina-zam-ve--bag-kur-prim-indirimi-icin-toplanti-1075738823.html

Selvi 'o an geldi' diyerek duyurdu: Emekli maaşına zam ve Bağ-Kur prim indirimi için toplantı

Selvi 'o an geldi' diyerek duyurdu: Emekli maaşına zam ve Bağ-Kur prim indirimi için toplantı

Abdulkadir Selvi, emekli maaşına zam düzenlemesi ve Bağ-Kur’luların 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 iş gününe düşürülmesine ilişkin son bilgileri paylaştı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T08:20+0300

2023-09-25T08:20+0300

2023-09-25T08:20+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

bağkur

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam çalışması bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bakanlar düzeyinde tamamlanacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, emekli maaşına zam düzenlemesi ve Bağ-Kur’luların 9 bin prim gün sayısının düşürülmesine yönelik son bilgileri paylaştı.Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşünde, emeklilere yapılacak zamla ilgili olarak, “Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, ‘Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?’ kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz” demişti.Prim gün sayısıAma tek konu emekliye zam değil bir de esnafların beklediği prim gün sayısı var. Bağ-Kur’luların 9 bin prim gün sayısı SGK’lılara eşitlenerek 7 bin 200 iş gününe düşürülecek.İşte o an geldi.Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ön çalışma yapmışlardı. Erdoğan, ABD’deyken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan hazırlıklarını yaptı. Ancak konunun ekonomi yönetimiyle masaya yatırılması bekleniyor. Bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılacağı bir toplantı yapılacak. Hazırlıklar olgunlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.Önümüzdeki hafta Meclis çalışmalara başlayacak. O nedenle karar haftası dedim. Çünkü emekliye zam ve Bağ-Kur’luların prim gün sayısıyla ilgili konunun artık netleştirilmesi gerekiyor."

https://sputniknews.com.tr/20230925/emekli-maasi-asgari-ucret-ve-kidem-tazminati-tahmini-masadaki-rakam-belli-oluyor-1075738461.html

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