https://sputniknews.com.tr/20230928/ek-mtvnin-iptalinde-kritik-gun-gozler-anayasa-mahkemesinin-kararinda-1075824180.html
Ek MTV'nin iptalinde kritik gün: Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında
Ek MTV'nin iptalinde kritik gün: Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında
Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T06:52+0300
2023-09-28T06:52+0300
2023-09-28T06:52+0300
ekonomi
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Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu, bugün (28 Eylül) esastan görüşerek karara bağlayacak.Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.Karar bekleniyorBaşvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca bugün esastan görüşülerek karara bağlanacak.7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, anayasa mahkemesi
Ek MTV'nin iptalinde kritik gün: Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında
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Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek.
Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu, bugün (28 Eylül) esastan görüşerek karara bağlayacak.
Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.
Karar bekleniyor
Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca bugün esastan görüşülerek karara bağlanacak.
7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.
Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.