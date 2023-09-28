https://sputniknews.com.tr/20230928/ek-mtvnin-iptalinde-kritik-gun-gozler-anayasa-mahkemesinin-kararinda-1075824180.html

Ek MTV'nin iptalinde kritik gün: Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında

Ek MTV'nin iptalinde kritik gün: Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T06:52+0300

2023-09-28T06:52+0300

2023-09-28T06:52+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075693155_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b6ef9869a6720c576a7e692c95be876b.jpg

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu, bugün (28 Eylül) esastan görüşerek karara bağlayacak.Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.Karar bekleniyorBaşvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca bugün esastan görüşülerek karara bağlanacak.7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230922/ek-mtvnin-iptal-davasinda-kritik-tarih-belli-oldu-1075671032.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, anayasa mahkemesi