https://sputniknews.com.tr/20230928/e-devlette-ek-mtv-yogunlugu-1075838827.html

e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu

e-Devlet'te ek MTV yoğunluğu

Ek MTV için AYM kararını bekleyen vatandaşlar, kararın açıklanmasının ardından e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistemdeki "Araçlarım" sekmesine girişte zorluk... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T14:59+0300

2023-09-28T14:59+0300

2023-09-28T14:59+0300

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Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini reddetti.Oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğünün esas alındığı belirtildi.AYM kararını bekleyen çok sayıda vatandaş da ek MTV'yi ödemek için e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu.Kararın açıklanmasının ardından e-Devlet sisteminde vergi ödemesinin yapıldığı "Araçlarım" sekmesine girişte bir süre zorluk yaşandı.Ek MTV banka uygulamaları aracılığıyla da ödenebiliyor.Bir defalık uygulanacak ek MTV genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230928/aymden-ek-mtv-karari-1075833305.html

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