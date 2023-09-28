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Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
İngiliz bilim insanları, iklim krizi nedeniyle insanlığın tümüyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:38+0300
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kıtlık
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Bristol Üniversitesi uzmanları, bilgisayar simülasyonlarıyla yaptıkları araştırmada 250 milyon yıl içinde insanlar dahil tüm memelilerin neslinin tükenebileceği sonucuna vardı.Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmada "Birkaç milyar yıl içinde emilen güneş radyasyonu termal radyasyon emisyonlarını aştığında, 'kontrolden çıkmış seradaki' tüm yaşam eninde sonunda yok olacak. Ancak levhaların tektoniğiyle ilişkili uzun vadeli süreçler nedeniyle Dünya'yı memeliler için yaşanmaz hale getiren koşullar daha erken ortaya çıkabilir" ifadelerini kullanan bilim insanları, bu sürenin daha da kısalabileceği uyarısında bulundu.Dünya'daki tüm kıtaların 250 milyon yıl sonra birleşerek 'Pangea Ultima' adlı süper kıtayı oluşturacağına dikkat çeken uzmanlar, sıcak, kuru ve neredeyse yaşanmaz olacağını tahmin ettikleri süre kıtanın önemli mevsim değişimlerini beraberinde getireceğinin altını çizdi.Uzmanlar, memelilerin sadece yüzde 8 ila 16'sının Dünya'da yaşayabilecek özelliklerde olacağını, fakat büyük ihtimalle memeliler sınıfındaki tüm türlerin yok olacağının öngörüldüğünü ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230518/abdde-ilac-kitligi-rekor-seviyede-1071243472.html
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dünya, bilim insanı, kıtlık, kuraklık, insan
dünya, bilim insanı, kıtlık, kuraklık, insan

Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı

13:38 28.09.2023
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULANkuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi
kuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULAN
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İngiliz bilim insanları, iklim krizi nedeniyle insanlığın tümüyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Bristol Üniversitesi uzmanları, bilgisayar simülasyonlarıyla yaptıkları araştırmada 250 milyon yıl içinde insanlar dahil tüm memelilerin neslinin tükenebileceği sonucuna vardı.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmada "Birkaç milyar yıl içinde emilen güneş radyasyonu termal radyasyon emisyonlarını aştığında, 'kontrolden çıkmış seradaki' tüm yaşam eninde sonunda yok olacak. Ancak levhaların tektoniğiyle ilişkili uzun vadeli süreçler nedeniyle Dünya'yı memeliler için yaşanmaz hale getiren koşullar daha erken ortaya çıkabilir" ifadelerini kullanan bilim insanları, bu sürenin daha da kısalabileceği uyarısında bulundu.

Dünya'daki tüm kıtaların 250 milyon yıl sonra birleşerek 'Pangea Ultima' adlı süper kıtayı oluşturacağına dikkat çeken uzmanlar, sıcak, kuru ve neredeyse yaşanmaz olacağını tahmin ettikleri süre kıtanın önemli mevsim değişimlerini beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Uzmanlar, memelilerin sadece yüzde 8 ila 16'sının Dünya'da yaşayabilecek özelliklerde olacağını, fakat büyük ihtimalle memeliler sınıfındaki tüm türlerin yok olacağının öngörüldüğünü ekledi.
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