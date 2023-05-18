https://sputniknews.com.tr/20230518/abdde-ilac-kitligi-rekor-seviyede-1071243472.html
ABD'de ilaç kıtlığı rekor seviyede
ABD'de ilaç kıtlığı rekor seviyede
New York Times gazetesi, ABD'nin tedarik zinciri sorunları ve üretimin durması nedeniyle kanser ve yaşamı tehdit eden diğer hastalıklarla mücadelede kullanılan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T02:11+0300
2023-05-18T02:11+0300
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dünya
abd
ilaç
tedarik zinciri
üretim
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ABD'de tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve üretimlerin durması nedeniyle kanser başta olmak üzere diğer ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda rekor düzeyde kıtlık yaşanıyor.New York Times gazetesinde yer alan haberde, kanser ve kalp bypass ameliyatı ilaçlarının yanı sıra antibiyotikler ve çocuk Tylenol'ünün de aralarında bulunduğu yüzlerce ilaçta kıtlık baş gösterdiği kaydedildi.Habere göre akciğer, meme, mesane ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılan kemoterapinin jenerik formlarına dair endişeler artıyor.Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Amanda Fader, gazeteye verdiği demeçte durumu 'kamu sağlığı acil durumu' olarak nitelendirdi.Habere göre Beyaz Saray ve Kongre, ülke içinde yazılan reçetelerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan jenerik ilaç pazarındaki duraksamayı mercek altına aldı.Haberde, Başkan Joe Biden yönetiminin ayrıca ilaç tedarik zincirinin Hindistan ve Çin'den gelen ilaç ve ilaç bileşenlerine olan yoğun bağımlılığını azaltmak için ekip oluşturduğu bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-kovid-19-halk-sagligi-acil-durumu-uygulamasi-sona-erdi-1070983072.html
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abd, ilaç, tedarik zinciri, üretim
abd, ilaç, tedarik zinciri, üretim
ABD'de ilaç kıtlığı rekor seviyede
02:11 18.05.2023 (güncellendi: 02:13 18.05.2023) Abone ol
New York Times gazetesi, ABD'nin tedarik zinciri sorunları ve üretimin durması nedeniyle kanser ve yaşamı tehdit eden diğer hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçlarda rekor bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
ABD'de tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve üretimlerin durması nedeniyle kanser başta olmak üzere diğer ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda rekor düzeyde kıtlık yaşanıyor.
New York Times gazetesinde yer alan haberde, kanser ve kalp bypass ameliyatı ilaçlarının yanı sıra antibiyotikler ve çocuk Tylenol'ünün de aralarında bulunduğu yüzlerce ilaçta kıtlık baş gösterdiği kaydedildi.
Habere göre akciğer, meme, mesane ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılan kemoterapinin jenerik formlarına dair endişeler artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Amanda Fader, gazeteye verdiği demeçte durumu 'kamu sağlığı acil durumu' olarak nitelendirdi.
Habere göre Beyaz Saray ve Kongre, ülke içinde yazılan reçetelerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan jenerik ilaç pazarındaki duraksamayı mercek altına aldı.
Haberde, Başkan Joe Biden yönetiminin ayrıca ilaç tedarik zincirinin Hindistan ve Çin'den gelen ilaç ve ilaç bileşenlerine olan yoğun bağımlılığını azaltmak için ekip oluşturduğu bilgisine yer verildi.