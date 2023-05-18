https://sputniknews.com.tr/20230518/abdde-ilac-kitligi-rekor-seviyede-1071243472.html

ABD'de ilaç kıtlığı rekor seviyede

ABD'de ilaç kıtlığı rekor seviyede

New York Times gazetesi, ABD'nin tedarik zinciri sorunları ve üretimin durması nedeniyle kanser ve yaşamı tehdit eden diğer hastalıklarla mücadelede kullanılan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T02:11+0300

2023-05-18T02:11+0300

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dünya

abd

ilaç

tedarik zinciri

üretim

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ABD'de tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve üretimlerin durması nedeniyle kanser başta olmak üzere diğer ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda rekor düzeyde kıtlık yaşanıyor.New York Times gazetesinde yer alan haberde, kanser ve kalp bypass ameliyatı ilaçlarının yanı sıra antibiyotikler ve çocuk Tylenol'ünün de aralarında bulunduğu yüzlerce ilaçta kıtlık baş gösterdiği kaydedildi.Habere göre akciğer, meme, mesane ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılan kemoterapinin jenerik formlarına dair endişeler artıyor.Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Amanda Fader, gazeteye verdiği demeçte durumu 'kamu sağlığı acil durumu' olarak nitelendirdi.Habere göre Beyaz Saray ve Kongre, ülke içinde yazılan reçetelerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan jenerik ilaç pazarındaki duraksamayı mercek altına aldı.Haberde, Başkan Joe Biden yönetiminin ayrıca ilaç tedarik zincirinin Hindistan ve Çin'den gelen ilaç ve ilaç bileşenlerine olan yoğun bağımlılığını azaltmak için ekip oluşturduğu bilgisine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-kovid-19-halk-sagligi-acil-durumu-uygulamasi-sona-erdi-1070983072.html

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abd, ilaç, tedarik zinciri, üretim