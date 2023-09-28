https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-savunma-bakanligi-polonyaya-ait-bir-helikopter-sinirlarimizi-ihlal-etti-1075846879.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya’ya ait bir helikopter sınırlarımızı ihlal etti
Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya’ya ait bir helikopter sınırlarımızı ihlal etti
Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya’ya ait bir helikopterin ülke sınırını ihlal ettiğini bildirdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T19:53+0300
2023-09-28T19:53+0300
2023-09-28T20:17+0300
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belarus
polonya
helikopter
diplomatik nota
belarus savunma bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, bir Polonya helikopterinin Belarus devlet sınırını iki kez ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada şu satırlara yer verildi: Yapılan resmi açıklamada bilgilerin objektif kontrol verileriyle doğrulandığı belirtilirken bu bağlamda hava kuvvetlerinin harekete geçirildiği ifade edildi. Olaya ilişkin verilerin tespit edildiği vurgulanırken Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde askeri departman tarafından bir nota hazırlandığını açıklandı.Polonya ordusundan yalanlamaPolonya ordusu ise kısa bir süre sonra bir açıklama yaparak, Belarus hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberi yalanladı.Polonya Genelkurmay Başkanlığı Ana Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Belarus tarafının, sınırının Polonya helikopteri ile geçildiği iddiasını içeren bugünkü açıklamasının gerçekle örtüşmediğini bildiririz. Bu durum, uçuş kontrol sisteminin ve radar istasyonlarının kayıtları ile doğrulanıyor, böyle bir olay meydana gelmemiştir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html
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belarus, polonya, helikopter, diplomatik nota, belarus savunma bakanlığı
belarus, polonya, helikopter, diplomatik nota, belarus savunma bakanlığı
Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya’ya ait bir helikopter sınırlarımızı ihlal etti
19:53 28.09.2023 (güncellendi: 20:17 28.09.2023) Abone ol
Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya’ya ait bir helikopterin ülke sınırını ihlal ettiğini bildirdi.
Belarus Savunma Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, bir Polonya helikopterinin Belarus devlet sınırını iki kez ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada şu satırlara yer verildi:
"Bugün saat 15.02'de Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri radar tespit cihazları Polonya'ya ait bir helikopterin Belarus sınırına yaklaştığını tespit etmiştir. Saat 15.20 sularında bir helikopter, Belarus Cumhuriyeti sınırını geçerek bir buçuk kilometre kadar ilerlemiştir. Saat 16.22'de helikopter 300 metre daha derine inerek devlet sınırını tekrar ihlal etmiştir."
Yapılan resmi açıklamada bilgilerin objektif kontrol verileriyle doğrulandığı belirtilirken bu bağlamda hava kuvvetlerinin harekete geçirildiği ifade edildi. Olaya ilişkin verilerin tespit edildiği vurgulanırken Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde askeri departman tarafından bir nota hazırlandığını açıklandı.
Polonya ordusundan yalanlama
Polonya ordusu ise kısa bir süre sonra bir açıklama yaparak, Belarus hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberi yalanladı.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı Ana Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Belarus tarafının, sınırının Polonya helikopteri ile geçildiği iddiasını içeren bugünkü açıklamasının gerçekle örtüşmediğini bildiririz. Bu durum, uçuş kontrol sisteminin ve radar istasyonlarının kayıtları ile doğrulanıyor, böyle bir olay meydana gelmemiştir” ifadelerine yer verildi.