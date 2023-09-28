https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-savunma-bakanligi-polonyaya-ait-bir-helikopter-sinirlarimizi-ihlal-etti-1075846879.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya’ya ait bir helikopter sınırlarımızı ihlal etti

Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya’ya ait bir helikopter sınırlarımızı ihlal etti

Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya’ya ait bir helikopterin ülke sınırını ihlal ettiğini bildirdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T19:53+0300

2023-09-28T19:53+0300

2023-09-28T20:17+0300

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belarus

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helikopter

diplomatik nota

belarus savunma bakanlığı

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Belarus Savunma Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, bir Polonya helikopterinin Belarus devlet sınırını iki kez ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada şu satırlara yer verildi: Yapılan resmi açıklamada bilgilerin objektif kontrol verileriyle doğrulandığı belirtilirken bu bağlamda hava kuvvetlerinin harekete geçirildiği ifade edildi. Olaya ilişkin verilerin tespit edildiği vurgulanırken Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde askeri departman tarafından bir nota hazırlandığını açıklandı.Polonya ordusundan yalanlamaPolonya ordusu ise kısa bir süre sonra bir açıklama yaparak, Belarus hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberi yalanladı.Polonya Genelkurmay Başkanlığı Ana Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Belarus tarafının, sınırının Polonya helikopteri ile geçildiği iddiasını içeren bugünkü açıklamasının gerçekle örtüşmediğini bildiririz. Bu durum, uçuş kontrol sisteminin ve radar istasyonlarının kayıtları ile doğrulanıyor, böyle bir olay meydana gelmemiştir” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html

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belarus, polonya, helikopter, diplomatik nota, belarus savunma bakanlığı