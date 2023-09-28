Alman otomobil üreticisi araç üretimini durdurdu: Kriz masası kuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
23 dk
SESLİ HABER
UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Karabağ’dan Ermenistan’a taşınan kişi sayısı 20 bini geçti
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
20:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
20:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
63 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230928/alman-otomobil-ureticisi-arac-uretimini-durdurdu-kriz-masasi-kuruldu-1075828203.html
Alman otomobil üreticisi araç üretimini durdurdu: Kriz masası kuruldu
Alman otomobil üreticisi araç üretimini durdurdu: Kriz masası kuruldu
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:55+0300
2023-09-28T09:55+0300
dünya
almanya
üretim
otomobil
volkswagen (vw)
arıza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102815/60/1028156063_0:269:3000:1957_1920x0_80_0_0_eafdd2f0626d782a15fe40307c2ce0c7.jpg
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Volkswagen'in genel merkezi olan Wolfsburg'daki tesisinde, "bilgisayar sistemi ağında" bir kesinti tespit edildi.Ağdaki kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ederken, şirketin Almanya'daki 4 araç fabrikasında üretim askıya alındı.Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki parça fabrikaları da söz konusu bilgisayar sistemindeki arızadan etkilendi.Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiğini aktararak, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi.Sözcü, siber saldırı ihtimalini de dışladı.Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değilAlman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde, söz konusu arızanın yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade edildi.Volkswagen'in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da haberde belirtildi.Toyota'nın da üretim sisteminde arıza meydana gelmiştiDünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı.Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022'de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.Toyota'nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyadaki-eski-volvo-fabrikasi-yeniden-faaliyete-geciyor-1075785025.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102815/60/1028156063_16:0:2984:2226_1920x0_80_0_0_f9acfe706d8481aeb10eeb3375cd19cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, üretim, otomobil, volkswagen (vw), arıza
almanya, üretim, otomobil, volkswagen (vw), arıza

Alman otomobil üreticisi araç üretimini durdurdu: Kriz masası kuruldu

09:55 28.09.2023
© AFP 2023General Motors'a ait bir otomobil fabrikası
General Motors'a ait bir otomobil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bilgisayar sisteminin büyük bir arızadan etkilendiği ve şirketin birçok fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Volkswagen'in genel merkezi olan Wolfsburg'daki tesisinde, "bilgisayar sistemi ağında" bir kesinti tespit edildi.
Ağdaki kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ederken, şirketin Almanya'daki 4 araç fabrikasında üretim askıya alındı.
Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück Kassel, Braunschweig ve Salzgitter'deki parça fabrikaları da söz konusu bilgisayar sistemindeki arızadan etkilendi.
Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarının da söz konusu sistem arızasından etkilendiğini aktararak, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi.
Sözcü, siber saldırı ihtimalini de dışladı.

Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değil

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde, söz konusu arızanın yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade edildi.
Volkswagen'in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da haberde belirtildi.

Toyota'nın da üretim sisteminde arıza meydana gelmişti

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı.
Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries'in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022'de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.
Toyota'nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.
Eski Volvo fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
DÜNYA
Rusya’daki eski Volvo fabrikası yeniden faaliyete geçiyor
26 Eylül, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала