Adalet Bakanı Tunç: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı

© İHA / BEDİRHAN GÖKSU Adalet Bakanı Yılmaz Tunç © İHA / BEDİRHAN GÖKSU

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “ByLock” kararıyla ilgili olarak konuştu. Tunç, “Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı.” dedi.