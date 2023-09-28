https://sputniknews.com.tr/20230928/adalet-bakani-tunc-emsal-karar-degil-aihm-yetkisini-asti-1075834273.html
Adalet Bakanı Tunç: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı
Adalet Bakanı Tunç: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “ByLock” kararıyla ilgili olarak konuştu. Tunç, “Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı.”... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T13:08+0300
2023-09-28T13:08+0300
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, aihm
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, aihm
Adalet Bakanı Tunç: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı
13:08 28.09.2023 (güncellendi: 13:31 28.09.2023) Abone ol
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “ByLock” kararıyla ilgili olarak konuştu. Tunç, “Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı.” dedi.