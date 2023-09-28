https://sputniknews.com.tr/20230928/kultur-ve-turizm-bakanligi-altin-portakal-film-festivali-karari-1075827914.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Altın Portakal Film Festivali' kararı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Altın Portakal Film Festivali' kararı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:47+0300
2023-09-28T09:47+0300
2023-09-28T09:48+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı
kültür ve turizm bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Altın Portakal Film Festivali' kararı
09:47 28.09.2023 (güncellendi: 09:48 28.09.2023) Abone ol
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.