https://sputniknews.com.tr/20230928/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-artik-cok-gec-1075807102.html

ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Artık çok geç

ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Artık çok geç

ABD ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer verdiği röportajda Rus saldırılarının etkisi sebebiyle Ukrayna ordusunun savunmasız olduğunu belirtti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T00:37+0300

2023-09-28T00:37+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

judging freedom

rus ordusu

f-16

anthony shaffer

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Eski ABD askeri istihbarat subayı Anthony Shaffer, YouTube kanalı Judging Freedom'a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus ordusunun etkili taktikleri nedeniyle ön saflarda savunmasız olduğunu vurguladı.Açıklamalarına devam eden Shaffer, Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücünün, iyi tahkim edilmiş üç savunma hattını yarabilecek noktaya kadar geliştirilemeyeceği hususunda bilgilendirildiğini belirterek Rus ordusunun aralıksız bombardımanı sebebiyle Ukrayna birliklerinin yeniden toparlanamadığının ve saldırıya hazırlanamadığının altını çizdi.Eski askeri istihbarat subayı açıklamalarına ek olarak Kiev'e F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni Batı teçhizatı tedarik etmek için artık çok geç olduğunu, zira Ukrayna ordusunun başarılı bir manevra yapma zamanının çoktan geçtiğini sözlerine ekledi. Shaffer açıklamalarında ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının son dört ay içerisinde bir başarıya ulaşmadığını da cümlelerine de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-ukraynadaki-seferberlik-savunmaya-gecildigine-isaret-ediyor-1075089858.html

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