https://sputniknews.com.tr/20230928/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-artik-cok-gec-1075807102.html
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Artık çok geç
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Artık çok geç
ABD ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer verdiği röportajda Rus saldırılarının etkisi sebebiyle Ukrayna ordusunun savunmasız olduğunu belirtti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T00:37+0300
2023-09-28T00:37+0300
2023-09-28T00:38+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
judging freedom
rus ordusu
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Eski ABD askeri istihbarat subayı Anthony Shaffer, YouTube kanalı Judging Freedom'a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus ordusunun etkili taktikleri nedeniyle ön saflarda savunmasız olduğunu vurguladı.Açıklamalarına devam eden Shaffer, Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücünün, iyi tahkim edilmiş üç savunma hattını yarabilecek noktaya kadar geliştirilemeyeceği hususunda bilgilendirildiğini belirterek Rus ordusunun aralıksız bombardımanı sebebiyle Ukrayna birliklerinin yeniden toparlanamadığının ve saldırıya hazırlanamadığının altını çizdi.Eski askeri istihbarat subayı açıklamalarına ek olarak Kiev'e F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni Batı teçhizatı tedarik etmek için artık çok geç olduğunu, zira Ukrayna ordusunun başarılı bir manevra yapma zamanının çoktan geçtiğini sözlerine ekledi. Shaffer açıklamalarında ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının son dört ay içerisinde bir başarıya ulaşmadığını da cümlelerine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-ukraynadaki-seferberlik-savunmaya-gecildigine-isaret-ediyor-1075089858.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, judging freedom , rus ordusu, f-16, anthony shaffer
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Artık çok geç
00:37 28.09.2023 (güncellendi: 00:38 28.09.2023) Abone ol
ABD ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer verdiği röportajda Rus saldırılarının etkisi sebebiyle Ukrayna ordusunun savunmasız olduğunu belirtti.
Eski ABD askeri istihbarat subayı Anthony Shaffer, YouTube kanalı Judging Freedom'a verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus ordusunun etkili taktikleri nedeniyle ön saflarda savunmasız olduğunu vurguladı.
"Ruslar topçu yeteneklerini büyük ölçüde geliştirdiler. İnsansız hava araçlarını nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını da öğrendikleri için etkili bir şekilde saldırıyorlar. Savaş alanında hareket etmeye başladığınız anda, özellikle de gündüz saatlerinde, siz hemen fark ediliyorsunuz ve birkaç dakika içinde kafanıza bir mermi dalgası yağıyor."
Açıklamalarına devam eden Shaffer, Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe gücünün, iyi tahkim edilmiş üç savunma hattını yarabilecek noktaya kadar geliştirilemeyeceği hususunda bilgilendirildiğini belirterek Rus ordusunun aralıksız bombardımanı sebebiyle Ukrayna birliklerinin yeniden toparlanamadığının ve saldırıya hazırlanamadığının altını çizdi.
Eski askeri istihbarat subayı açıklamalarına ek olarak Kiev'e F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni Batı teçhizatı tedarik etmek için artık çok geç olduğunu, zira Ukrayna ordusunun başarılı bir manevra yapma zamanının çoktan geçtiğini sözlerine ekledi. Shaffer açıklamalarında ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının son dört ay içerisinde bir başarıya ulaşmadığını da cümlelerine de yer verdi.