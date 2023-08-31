https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-ukraynadaki-seferberlik-savunmaya-gecildigine-isaret-ediyor-1075089858.html

ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Ukrayna'daki seferberlik savunmaya geçildiğine işaret ediyor

ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Ukrayna'daki seferberlik savunmaya geçildiğine işaret ediyor

ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yeni seferberlik kararının... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T19:18+0300

2023-08-31T19:18+0300

2023-08-31T19:18+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

seferberlik

savunma

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ABD Ordusunun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in orduda yeni seferberlik başlatma kararını değerlendirdi.Ukrayna liderinin bu kararının ülkenin taarruzdan savunmaya geçtiğine işaret ettiğine dikkat çeken Shaffer, “Eğer kaybettiğiniz bir zamanda seferberlik başlattığınızı duyuruyorsanız, o zaman muhtemelen savunmaya geçiyorsunuz demektir. Sanırım o (Zelenskiy) şu anda sonbahar için savunmasını planlamaya çalışıyor” diye konuştu.ABD’li eski istihbaratçı, Nazi Almanyası'nın Kursk Muharebesi'nden sonra geri çekilmek ve askerlik yapacak yaşta insan kalmadığı için gençleri ve yaşlıları seferber etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, Ukrayna liderinin aynı senaryoyu tekrarladığını ifade etti.Shaffer, “Geriye kimse kalmadı. Askerlik yapabilecek yaştaki Ukraynalılar tükendi. Artık hepsi savaş alanında” diye sözlerini tamamladı.Kiev 4 Haziran'da Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerine karşı taarruz başlatmış, çatışmalarda NATO tarafından hazırlanan ve Batı yapımı teçhizatla silahlandırılan tugayları devreye almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini, batılı küratörlerinin ise taarruzun gidişatından muhtemelen hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişti. Rus lider Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ne silah ve mühimmat tedarikinin, ne de binlerce paralı asker ve danışmanın yardım edemediğini vurgulamıştı.

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