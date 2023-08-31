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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-eski-istihbaratci-shaffer-ukraynadaki-seferberlik-savunmaya-gecildigine-isaret-ediyor-1075089858.html
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Ukrayna'daki seferberlik savunmaya geçildiğine işaret ediyor
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Ukrayna'daki seferberlik savunmaya geçildiğine işaret ediyor
ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yeni seferberlik kararının... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T19:18+0300
2023-08-31T19:18+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
seferberlik
savunma
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ABD Ordusunun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in orduda yeni seferberlik başlatma kararını değerlendirdi.Ukrayna liderinin bu kararının ülkenin taarruzdan savunmaya geçtiğine işaret ettiğine dikkat çeken Shaffer, “Eğer kaybettiğiniz bir zamanda seferberlik başlattığınızı duyuruyorsanız, o zaman muhtemelen savunmaya geçiyorsunuz demektir. Sanırım o (Zelenskiy) şu anda sonbahar için savunmasını planlamaya çalışıyor” diye konuştu.ABD’li eski istihbaratçı, Nazi Almanyası'nın Kursk Muharebesi'nden sonra geri çekilmek ve askerlik yapacak yaşta insan kalmadığı için gençleri ve yaşlıları seferber etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, Ukrayna liderinin aynı senaryoyu tekrarladığını ifade etti.Shaffer, “Geriye kimse kalmadı. Askerlik yapabilecek yaştaki Ukraynalılar tükendi. Artık hepsi savaş alanında” diye sözlerini tamamladı.Kiev 4 Haziran'da Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerine karşı taarruz başlatmış, çatışmalarda NATO tarafından hazırlanan ve Batı yapımı teçhizatla silahlandırılan tugayları devreye almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini, batılı küratörlerinin ise taarruzun gidişatından muhtemelen hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişti. Rus lider Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ne silah ve mühimmat tedarikinin, ne de binlerce paralı asker ve danışmanın yardım edemediğini vurgulamıştı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, seferberlik, savunma
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, seferberlik, savunma

ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Ukrayna'daki seferberlik savunmaya geçildiğine işaret ediyor

19:18 31.08.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ABD Ordusunun eski istihbaratçısı Anthony Shaffer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yeni seferberlik kararının ülkenin taarruzdan savunmaya geçtiğine işaret ettiğini belirtti.
ABD Ordusunun eski istihbaratçılarından emekli Yarbay Shaffer, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in orduda yeni seferberlik başlatma kararını değerlendirdi.
Ukrayna liderinin bu kararının ülkenin taarruzdan savunmaya geçtiğine işaret ettiğine dikkat çeken Shaffer, “Eğer kaybettiğiniz bir zamanda seferberlik başlattığınızı duyuruyorsanız, o zaman muhtemelen savunmaya geçiyorsunuz demektir. Sanırım o (Zelenskiy) şu anda sonbahar için savunmasını planlamaya çalışıyor” diye konuştu.
ABD’li eski istihbaratçı, Nazi Almanyası'nın Kursk Muharebesi'nden sonra geri çekilmek ve askerlik yapacak yaşta insan kalmadığı için gençleri ve yaşlıları seferber etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, Ukrayna liderinin aynı senaryoyu tekrarladığını ifade etti.
Shaffer, “Geriye kimse kalmadı. Askerlik yapabilecek yaştaki Ukraynalılar tükendi. Artık hepsi savaş alanında” diye sözlerini tamamladı.
Kiev 4 Haziran'da Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerine karşı taarruz başlatmış, çatışmalarda NATO tarafından hazırlanan ve Batı yapımı teçhizatla silahlandırılan tugayları devreye almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini, batılı küratörlerinin ise taarruzun gidişatından muhtemelen hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişti. Rus lider Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ne silah ve mühimmat tedarikinin, ne de binlerce paralı asker ve danışmanın yardım edemediğini vurgulamıştı.
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