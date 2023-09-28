https://sputniknews.com.tr/20230928/abd-disisleri-bakanindan-putin-biden-gorusmesine-iliskin-asla-asla-deme-1075843895.html

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin yorum yaptı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T22:50+0300

2023-09-28T22:50+0300

2023-09-28T22:50+0300

dünya

rusya

abd

vladimir putin

joe biden

antony blinken

the atlantic dergisi

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir görüşme olasılığını dışlamadı.The Atlantic platformunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Blinken, Biden'ın Putin ile görüşme olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak "Asla, asla deme" şeklinde yanıt verdi.Blinken sözlerine ise şu şekilde devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230914/blinken-halihazirda-yasadiklarimiz-soguk-savas-sonrasinda-olusan-dunya-duzeninin-sonu-1075457301.html

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rusya, abd, vladimir putin, joe biden, antony blinken, the atlantic dergisi