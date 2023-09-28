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ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin yorum yaptı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir görüşme olasılığını dışlamadı.The Atlantic platformunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Blinken, Biden'ın Putin ile görüşme olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak "Asla, asla deme" şeklinde yanıt verdi.Blinken sözlerine ise şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230914/blinken-halihazirda-yasadiklarimiz-soguk-savas-sonrasinda-olusan-dunya-duzeninin-sonu-1075457301.html
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rusya, abd, vladimir putin, joe biden, antony blinken, the atlantic dergisi
rusya, abd, vladimir putin, joe biden, antony blinken, the atlantic dergisi

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'

22:50 28.09.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinJoe Biden- Vladimir Putin
Joe Biden- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin yorum yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir görüşme olasılığını dışlamadı.
The Atlantic platformunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Blinken, Biden'ın Putin ile görüşme olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak "Asla, asla deme" şeklinde yanıt verdi.
Blinken sözlerine ise şu şekilde devam etti:
"Nihayetinde Ukraynalılardan başlayarak herkesin istediği şey adil ve kalıcı bir barıştır. Bakalım bunun mümkün olabileceği bir noktaya gelebilecek miyiz?"
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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