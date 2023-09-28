https://sputniknews.com.tr/20230928/abd-disisleri-bakanindan-putin-biden-gorusmesine-iliskin-asla-asla-deme-1075843895.html
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin yorum yaptı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T22:50+0300
2023-09-28T22:50+0300
2023-09-28T22:50+0300
dünya
rusya
abd
vladimir putin
joe biden
antony blinken
the atlantic dergisi
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir görüşme olasılığını dışlamadı.The Atlantic platformunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Blinken, Biden'ın Putin ile görüşme olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak "Asla, asla deme" şeklinde yanıt verdi.Blinken sözlerine ise şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230914/blinken-halihazirda-yasadiklarimiz-soguk-savas-sonrasinda-olusan-dunya-duzeninin-sonu-1075457301.html
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rusya, abd, vladimir putin, joe biden, antony blinken, the atlantic dergisi
rusya, abd, vladimir putin, joe biden, antony blinken, the atlantic dergisi
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Biden görüşmesine ilişkin: 'Asla, asla deme'
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in görüşme ihtimaline ilişkin yorum yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir görüşme olasılığını dışlamadı.
The Atlantic platformunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Blinken, Biden'ın Putin ile görüşme olasılığı hakkındaki bir soruya yanıt olarak "Asla, asla deme" şeklinde yanıt verdi.
Blinken sözlerine ise şu şekilde devam etti:
"Nihayetinde Ukraynalılardan başlayarak herkesin istediği şey adil ve kalıcı bir barıştır. Bakalım bunun mümkün olabileceği bir noktaya gelebilecek miyiz?"