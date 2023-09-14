https://sputniknews.com.tr/20230914/blinken-halihazirda-yasadiklarimiz-soguk-savas-sonrasinda-olusan-dunya-duzeninin-sonu-1075457301.html
Blinken: Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sonu
Blinken: Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sonu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sona erdiğini belirterek Rusya ve Çin’i, dünyayı otokrasiler için daha güvenli yer... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T00:02+0300
2023-09-14T00:02+0300
2023-09-14T00:02+0300
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antony blinken
anthony blinken
soğuk savaş
soğuk savaş
abd
abd
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Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin gücünü sınamanın ötesinde bir şey. Bu onun sonu” ifadesini kullandı.Blinken’in sözlerine göre, güçlenen barış ve güvenlik, uluslararası işbirliği, ekonomik karşılıklı ilişki, siyasi liberalleşme ve insan haklarına ilişkin umut verici beklentilerle birlikte onlarca yıldır süren göreceli jeopolitik istikrar yerini otoriter ve revizyonist güçlerle artan rekabete bıraktı.ABD’li bakan, “Bu bir gecede olmadı. Bizi bu noktaya getiren şey, onlarca yıl boyunca araştırma ve tartışma konusu olmaya devam edecek” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için “uluslararası düzene yönelik en acil ve güncel tehdit” olarak nitelendiren Blinken, dünya düzenini yeniden yazma isteğini ve bunu yapmak için artan fırsatlarla birleştiren Çin’i en uzun vadeli sorun olarak gösterdi.Blinken, “Pekin ve Moskova, sınır tanımayan ortaklıkları kapsamında, dünyayı otokrasiler için daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışıyor” dedi.
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antony blinken, anthony blinken, soğuk savaş, soğuk savaş, abd, abd
antony blinken, anthony blinken, soğuk savaş, soğuk savaş, abd, abd
Blinken: Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sonu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sona erdiğini belirterek Rusya ve Çin’i, dünyayı otokrasiler için daha güvenli yer haline getirmeye çalışmakla suçladı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin gücünü sınamanın ötesinde bir şey. Bu onun sonu” ifadesini kullandı.
Blinken’in sözlerine göre, güçlenen barış ve güvenlik, uluslararası işbirliği, ekonomik karşılıklı ilişki, siyasi liberalleşme ve insan haklarına ilişkin umut verici beklentilerle birlikte onlarca yıldır süren göreceli jeopolitik istikrar yerini otoriter ve revizyonist güçlerle artan rekabete bıraktı.
ABD’li bakan, “Bu bir gecede olmadı. Bizi bu noktaya getiren şey, onlarca yıl boyunca araştırma ve tartışma konusu olmaya devam edecek” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için “uluslararası düzene yönelik en acil ve güncel tehdit” olarak nitelendiren Blinken, dünya düzenini yeniden yazma isteğini ve bunu yapmak için artan fırsatlarla birleştiren Çin’i en uzun vadeli sorun olarak gösterdi.
Blinken, “Pekin ve Moskova, sınır tanımayan ortaklıkları kapsamında, dünyayı otokrasiler için daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışıyor” dedi.