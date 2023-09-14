https://sputniknews.com.tr/20230914/blinken-halihazirda-yasadiklarimiz-soguk-savas-sonrasinda-olusan-dunya-duzeninin-sonu-1075457301.html

Blinken: Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sonu

Blinken: Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sonu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin sona erdiğini belirterek Rusya ve Çin’i, dünyayı otokrasiler için daha güvenli yer... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T00:02+0300

2023-09-14T00:02+0300

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antony blinken

anthony blinken

soğuk savaş

soğuk savaş

abd

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Johns Hopkins Üniversitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Halihazırda yaşadıklarımız, soğuk savaş sonrasında oluşan dünya düzeninin gücünü sınamanın ötesinde bir şey. Bu onun sonu” ifadesini kullandı.Blinken’in sözlerine göre, güçlenen barış ve güvenlik, uluslararası işbirliği, ekonomik karşılıklı ilişki, siyasi liberalleşme ve insan haklarına ilişkin umut verici beklentilerle birlikte onlarca yıldır süren göreceli jeopolitik istikrar yerini otoriter ve revizyonist güçlerle artan rekabete bıraktı.ABD’li bakan, “Bu bir gecede olmadı. Bizi bu noktaya getiren şey, onlarca yıl boyunca araştırma ve tartışma konusu olmaya devam edecek” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için “uluslararası düzene yönelik en acil ve güncel tehdit” olarak nitelendiren Blinken, dünya düzenini yeniden yazma isteğini ve bunu yapmak için artan fırsatlarla birleştiren Çin’i en uzun vadeli sorun olarak gösterdi.Blinken, “Pekin ve Moskova, sınır tanımayan ortaklıkları kapsamında, dünyayı otokrasiler için daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışıyor” dedi.

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