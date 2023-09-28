https://sputniknews.com.tr/20230928/abd-basini-almanya-rusyanin-verecegi-yanittan-korkuyor-1075808680.html
ABD Basını: Almanya Rusya'nın vereceği yanıttan korkuyor
ABD Basını: Almanya Rusya'nın vereceği yanıttan korkuyor
ABD basınında çıkan bir habere göre Almanya, Rusya korkusu nedeniyle Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatını erteliyor. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T01:41+0300
2023-09-28T01:41+0300
2023-09-28T01:41+0300
ukrayna krizi
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olaf scholz
almanya
abd
taurus
füze
ukrayna krizi
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ABD'de yayın yapan bir gazetede çıkan bir haberde şu ifadelere yer verildi: "Almanya'daki koalisyon hükümeti Taurus'un teslimatını genel olarak onayladı ancak Şansölye Olaf Scholz, Alman personelin bu silahın bakımı ve kullanımına yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya gitmek zorunda kalacağı endişesiyle bu adımı beklemeye aldı."Gazetenin kaynağı, Alman askeri uzmanlarının savaş bölgesindeki varlığının Almanya'yı çatışmanın daha da derinlerine çekebileceğine ve muhtemelen Rusya ile doğrudan bir çatışmaya neden olabileceğini belirterek Almanya'nın bundan çekindiğini vurguladı.Scholz'un sözcüsü Taurus füzelerinin yakın zamanda teslimatı için henüz bir plan yapılmadığını söylemişti. Gazetenin kaynağının belirttiğine göre ABD'nin Ukrayna'ya benzer silahlar göndermesi durumunda da teslimatın onaylanabileceğini belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-ukraynanin-taurus-fuzeleri-talebiyle-ilgili-henuz-bir-karar-yok-1071904206.html
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ukrayna, olaf scholz, almanya, abd, taurus, füze, ukrayna krizi
ukrayna, olaf scholz, almanya, abd, taurus, füze, ukrayna krizi
ABD Basını: Almanya Rusya'nın vereceği yanıttan korkuyor
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ABD basınında çıkan bir habere göre Almanya, Rusya korkusu nedeniyle Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatını erteliyor.
ABD'de yayın yapan bir gazetede çıkan bir haberde şu ifadelere yer verildi: "Almanya'daki koalisyon hükümeti Taurus'un teslimatını genel olarak onayladı ancak Şansölye Olaf Scholz, Alman personelin bu silahın bakımı ve kullanımına yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya gitmek zorunda kalacağı endişesiyle bu adımı beklemeye aldı."
Gazetenin kaynağı, Alman askeri uzmanlarının savaş bölgesindeki varlığının Almanya'yı çatışmanın daha da derinlerine çekebileceğine ve muhtemelen Rusya ile doğrudan bir çatışmaya neden olabileceğini belirterek Almanya'nın bundan çekindiğini vurguladı.
Scholz'un sözcüsü Taurus füzelerinin yakın zamanda teslimatı için henüz bir plan yapılmadığını söylemişti. Gazetenin kaynağının belirttiğine göre ABD'nin Ukrayna'ya benzer silahlar göndermesi durumunda da teslimatın onaylanabileceğini belirtildi.