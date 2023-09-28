https://sputniknews.com.tr/20230928/abd-basini-almanya-rusyanin-verecegi-yanittan-korkuyor-1075808680.html

ABD Basını: Almanya Rusya'nın vereceği yanıttan korkuyor

ABD Basını: Almanya Rusya'nın vereceği yanıttan korkuyor

ABD basınında çıkan bir habere göre Almanya, Rusya korkusu nedeniyle Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatını erteliyor. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T01:41+0300

2023-09-28T01:41+0300

2023-09-28T01:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

olaf scholz

almanya

abd

taurus

füze

ukrayna krizi

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ABD'de yayın yapan bir gazetede çıkan bir haberde şu ifadelere yer verildi: "Almanya'daki koalisyon hükümeti Taurus'un teslimatını genel olarak onayladı ancak Şansölye Olaf Scholz, Alman personelin bu silahın bakımı ve kullanımına yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya gitmek zorunda kalacağı endişesiyle bu adımı beklemeye aldı."Gazetenin kaynağı, Alman askeri uzmanlarının savaş bölgesindeki varlığının Almanya'yı çatışmanın daha da derinlerine çekebileceğine ve muhtemelen Rusya ile doğrudan bir çatışmaya neden olabileceğini belirterek Almanya'nın bundan çekindiğini vurguladı.Scholz'un sözcüsü Taurus füzelerinin yakın zamanda teslimatı için henüz bir plan yapılmadığını söylemişti. Gazetenin kaynağının belirttiğine göre ABD'nin Ukrayna'ya benzer silahlar göndermesi durumunda da teslimatın onaylanabileceğini belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/almanya-ukraynanin-taurus-fuzeleri-talebiyle-ilgili-henuz-bir-karar-yok-1071904206.html

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