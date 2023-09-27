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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-parlamentosu-vekili-isin-bu-noktaya-gelmesi-utanc-verici-1075799724.html
Ukrayna Parlamentosu Vekili: İşin bu noktaya gelmesi utanç verici
Ukrayna Parlamentosu Vekili: İşin bu noktaya gelmesi utanç verici
Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin sunduğu öncelikli reformlar listesini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin Kiev'e öncelikli reformlar listesini sunmasını 'üzücü ve hatalı bir adım' olarak nitelendirdi.Amerikan Büyükelçiliği internet sitesinde, Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek ve Avrupa'ya entegrasyon çabalarının bir parçası olarak önerilen öncelikli reformların bir listesini Kiev'e sunduğunu bildirmişti. Büyükelçilik ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'daki reformları teşvik ederek ABD ve Avrupa şirketlerinin bu ülkeye yatırım yapması için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını söylediğini aktarmıştıYolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yurçişin, Ukrayna radyosu New Voice'ta yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi:Milletvekili açıklamasında, Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı ya da Ekonomik Güvenlik Bürosu reformunun silah teminine bağlanmasının çok dar görüşlü bir yaklaşım olduğunu belirtirken konuşmasında "İşin bu noktaya gelmesi utanç verici" sözlerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-ordusu-donetski-yasakli-misket-bombalariyla-vurmaya-devam-ediyor-1075798622.html
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ukrayna, ukrayna krizi, verhovna rada, abd, reform, abd büyükelçiliği, parlamento
ukrayna, ukrayna krizi, verhovna rada, abd, reform, abd büyükelçiliği, parlamento

Ukrayna Parlamentosu Vekili: İşin bu noktaya gelmesi utanç verici

13:08 27.09.2023
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin sunduğu öncelikli reformlar listesini eleştirdi.
Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin Kiev'e öncelikli reformlar listesini sunmasını 'üzücü ve hatalı bir adım' olarak nitelendirdi.
Amerikan Büyükelçiliği internet sitesinde, Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek ve Avrupa'ya entegrasyon çabalarının bir parçası olarak önerilen öncelikli reformların bir listesini Kiev'e sunduğunu bildirmişti. Büyükelçilik ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'daki reformları teşvik ederek ABD ve Avrupa şirketlerinin bu ülkeye yatırım yapması için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını söylediğini aktarmıştı
Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yurçişin, Ukrayna radyosu New Voice'ta yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi:

Aslında reformu silah edinmeye bağlamak büyük bir zorluktur. Bana göre bu, ortaklarımız tarafından atılmış çok hatalı bir adımdır. Çünkü her ne olursa olsun, reform yapmak bizim iç görevimizdir. IMF fonlarına bağlanabilir, Avrupa entegrasyon planına bağlanabilir, NATO'ya katılmaya bağlanabilir. Ve Ukrayna'nın savunulması aslında Batılı değerlerin savunulmasıdır.

Milletvekili açıklamasında, Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı ya da Ekonomik Güvenlik Bürosu reformunun silah teminine bağlanmasının çok dar görüşlü bir yaklaşım olduğunu belirtirken konuşmasında "İşin bu noktaya gelmesi utanç verici" sözlerinin altını çizdi.
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