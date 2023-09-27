https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-parlamentosu-vekili-isin-bu-noktaya-gelmesi-utanc-verici-1075799724.html

Ukrayna Parlamentosu Vekili: İşin bu noktaya gelmesi utanç verici

Ukrayna Parlamentosu Vekili: İşin bu noktaya gelmesi utanç verici

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin sunduğu öncelikli reformlar listesini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:08+0300

2023-09-27T13:08+0300

2023-09-27T13:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

verhovna rada

abd

reform

abd büyükelçiliği

parlamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) Yolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçişin, ABD'nin Kiev'e öncelikli reformlar listesini sunmasını 'üzücü ve hatalı bir adım' olarak nitelendirdi.Amerikan Büyükelçiliği internet sitesinde, Washington'un Ukrayna'ya verdiği destek ve Avrupa'ya entegrasyon çabalarının bir parçası olarak önerilen öncelikli reformların bir listesini Kiev'e sunduğunu bildirmişti. Büyükelçilik ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'daki reformları teşvik ederek ABD ve Avrupa şirketlerinin bu ülkeye yatırım yapması için gerekli koşulları yaratmayı amaçladığını söylediğini aktarmıştıYolsuzlukla Mücadele Politikası Komitesi Başkanı Yurçişin, Ukrayna radyosu New Voice'ta yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi:Milletvekili açıklamasında, Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı ya da Ekonomik Güvenlik Bürosu reformunun silah teminine bağlanmasının çok dar görüşlü bir yaklaşım olduğunu belirtirken konuşmasında "İşin bu noktaya gelmesi utanç verici" sözlerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-ordusu-donetski-yasakli-misket-bombalariyla-vurmaya-devam-ediyor-1075798622.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, verhovna rada, abd, reform, abd büyükelçiliği, parlamento