https://sputniknews.com.tr/20230927/ukrayna-ordusu-donetski-yasakli-misket-bombalariyla-vurmaya-devam-ediyor-1075798622.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor

Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor

Kiev'e bağlı güçler, dün akşam saatlerinden itibaren Donetsk kentine aralarında 7 misket bombasının da bulunduğu çok sayıda mühimmatla saldırılar düzenledi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T11:47+0300

2023-09-27T11:47+0300

2023-09-27T11:47+0300

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misket bombası

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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Kiev'e bağlı güçlerin Donetsk'in çeşitli yerleşimlerine yasaklı olmasına rağmen misket bombalarıyla yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi.Temsilcilik, Ukrayna ordusunun saldırılarda 155 mm kalibreli 7 misket bombası kullandığının altını çizerken Donetsk'in çeşitli semtlerinin çok sayıda NATO kalibreli havan mermilesiyle vurulduğunun da altını çizdi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun misket bombası kullanmasını ve ABD'nin bu konudaki tutumunu eleştirmişti.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşmesi sırasında konuşan Putin, ABD'nin kendisini ayrıcalıklı gördüğünün ve bizzat suç addettiği eylemleri gerçekleştirdiğinin altını çizerek bunlardan birinin Washington'un 'Ukraynalılar eliyle' misket bombaları kullanması olduğunu vurgulamıştı.

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