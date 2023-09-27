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https://sputniknews.com.tr/20230927/trump-abd-genelkurmay-baskani-milley-icin-idam-cezasini-gundeme-getirdi-1075789949.html
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T01:27+0300
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dünya
donald trump
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
abd
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Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.Medyada çıkan haberlere göre, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-cin-iran-daha-uzun-yillar-basa-bela-diyen-milley-iki-buyuk-nukleer-gucle-karsi-karsiyayiz-1068974077.html
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donald trump, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, abd, mark milley
donald trump, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, abd, mark milley

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi

01:27 27.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster Donald Trump - Mark Milley
 Donald Trump - Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne sürdü.
Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.
Medyada çıkan haberlere göre, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.
Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.
Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.
Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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'Rusya, Çin, İran daha uzun yıllar başa bela' diyen Milley: İki büyük nükleer güçle karşı karşıyayız
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