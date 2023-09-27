https://sputniknews.com.tr/20230927/trump-abd-genelkurmay-baskani-milley-icin-idam-cezasini-gundeme-getirdi-1075789949.html

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T01:27+0300

2023-09-27T01:27+0300

2023-09-27T01:27+0300

dünya

donald trump

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

abd

mark milley

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Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.Medyada çıkan haberlere göre, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-cin-iran-daha-uzun-yillar-basa-bela-diyen-milley-iki-buyuk-nukleer-gucle-karsi-karsiyayiz-1068974077.html

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