https://sputniknews.com.tr/20230927/sergio-ramosun-macta-oldugu-sirada-sevilyadaki-evi-soyuldu-1075812772.html
Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada Sevilya'daki evi soyuldu
Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada Sevilya'daki evi soyuldu
İspanya'nın Sevilla takımına oynayan futbolcu Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada, Sevilya kentindeki çiftlik evinin soyulduğu bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:10+0300
2023-09-27T19:10+0300
2023-09-27T19:10+0300
spor
sergio ramos
ispanya
futbolcu
bollullos de la mitacion
la alegria
uefa şampiyonlar ligi
pilar rubio
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İspanya basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sevilya'nın Bollullos de la Mitacion ilçesinde "La Alegria" adlı bölgede bir çiftlik evi olan Ramos'un, 20 Eylül'de soyulduğu belirtildi.Olay anında Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan Sevilla-Lens maçı için stadyumda olduğu, eşi Pilar Rubio'nun da işinden dolayı kent dışında bulunduğu kaydedildi.Soygunun gerçekleştiği sırada evde olan Ramos-Rubio çiftinin 4 çocuğu ile bakıcının herhangi bir zarar görmediği, hırsızların evdeki saat, mücevher gibi bazı değerleri eşyaları aldığı ifade edildi.Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.Ramos'un 2012 yılında da Madrid'deki evi soyulmuştu.İspanya'da geçtiğimiz yıllarda Casemiro, Lucas Vazquez, Ezequiel Garay, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo, Karim Benzema, Isco, Alvaro Morata gibi çok sayıda futbolcunun evlerinde hırsızlık olayı yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230603/ispanyol-futbolcu-sergio-ramos-psgden-ayrilacak-1071958997.html
ispanya
bollullos de la mitacion
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sergio ramos, ispanya, futbolcu, bollullos de la mitacion, la alegria, uefa şampiyonlar ligi, pilar rubio
sergio ramos, ispanya, futbolcu, bollullos de la mitacion, la alegria, uefa şampiyonlar ligi, pilar rubio
Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada Sevilya'daki evi soyuldu
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İspanya'nın Sevilla takımına oynayan futbolcu Sergio Ramos'un maçta olduğu sırada, Sevilya kentindeki çiftlik evinin soyulduğu bildirildi.
İspanya basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Sevilya'nın Bollullos de la Mitacion ilçesinde "La Alegria" adlı bölgede bir çiftlik evi olan Ramos'un, 20 Eylül'de soyulduğu belirtildi.
Olay anında Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan Sevilla-Lens maçı için stadyumda olduğu, eşi Pilar Rubio'nun da işinden dolayı kent dışında bulunduğu kaydedildi.
Soygunun gerçekleştiği sırada evde olan Ramos-Rubio çiftinin 4 çocuğu ile bakıcının herhangi bir zarar görmediği, hırsızların evdeki saat, mücevher gibi bazı değerleri eşyaları aldığı ifade edildi.
Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Ramos'un 2012 yılında da Madrid'deki evi soyulmuştu.
İspanya'da geçtiğimiz yıllarda Casemiro, Lucas Vazquez, Ezequiel Garay, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo, Karim Benzema, Isco, Alvaro Morata gibi çok sayıda futbolcunun evlerinde hırsızlık olayı yaşanmıştı.