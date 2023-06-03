https://sputniknews.com.tr/20230603/ispanyol-futbolcu-sergio-ramos-psgden-ayrilacak-1071958997.html
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, PSG'den ayrılacak
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, PSG'den ayrılacak
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T00:24+0300
2023-06-03T00:24+0300
2023-06-03T00:24+0300
spor
psg
sergio ramos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0f/1053867690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b03586baeae50000328014048073e07.jpg
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0f/1053867690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0bb4aa925bbb74adcc7218e3a8a82f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
psg, sergio ramos
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, PSG'den ayrılacak
Abone ol
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.
Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.
Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.