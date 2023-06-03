https://sputniknews.com.tr/20230603/ispanyol-futbolcu-sergio-ramos-psgden-ayrilacak-1071958997.html

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, PSG'den ayrılacak

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, PSG'den ayrılacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

psg

sergio ramos

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PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

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psg, sergio ramos