Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk'a: Bu ruhu yaşaması onun için de bir ilk olacak
16:22 27.09.2023 (güncellendi: 16:24 27.09.2023)
© AA / Lokman İlhanSelçuk Bayraktar
© AA / Lokman İlhan
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ile ilgili "Dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim" tanımlamasını yaptı ve Elon Musk'ın da buradaki ruhu yaşaması gerektiğini söyledi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Heyeti Başkanı Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bayraktar, TEKNOFEST'in, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını ifade etti.
Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'un festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:
"TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması ve içinde ruhuyla birlikte büyük bir dönüşüm rüzgarı olması TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğe, geleceğin teknoloji trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet ettiğini açıklamıştı. Erdoğan "Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip" dedi.
Dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ne zaman havalanacağıyla ilgili soruya Bayraktar şu yanıtı verdi:
"TEKNOFEST öncesinde yer testleri için ve sonrasında gerçekleşecek uçuş testleri için Çorlu'ya intikal etti yakın bir zamanda testlerimizi başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu karadan uçuş olacak. İlerleyen zamanlarda da inşallah gemiden testlerine başlayacağız."
Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların tüm dünya tarafından takip edildiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:
"Dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş oldu Bayraktar TB2. Az önce uçuş gösteri gösterisi yapıyordu ama bizleri asıl mutlu eden şey sadece bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu teknoloji yarışmalarımıza. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan, biyoteknolojiden inovasyona, biyomedikalden akıllı ulaşım teknolojilerine dünyaya damgasını vuracak nice Türk girişimleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye de taşıyacaklar. Semalarımıza kadar çıkarttığımız bu bayrağı, uzaya ve teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına çıkarmaları, açıkçası beni bu çok daha fazla heyecanlandırıyor."