https://sputniknews.com.tr/20230927/selcuk-bayraktardan-elon-muska-bu-ruhu--yasamasi-onun-icin-de-bir-ilk-olacak-1075808489.html

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk'a: Bu ruhu yaşaması onun için de bir ilk olacak

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk'a: Bu ruhu yaşaması onun için de bir ilk olacak

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ile ilgili "Dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim"... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T16:22+0300

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türkiye

selçuk bayraktar

elon musk

teknofest

izmir

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Heyeti Başkanı Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bayraktar, TEKNOFEST'in, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını ifade etti.Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'un festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elon Musk'ı TEKNOFEST'e davet ettiğini açıklamıştı. Erdoğan "Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek" ifadelerini kullanmıştı.Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip" dedi.Dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ne zaman havalanacağıyla ilgili soruya Bayraktar şu yanıtı verdi:Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların tüm dünya tarafından takip edildiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230921/cumhurbaskani-erdogandan-emekli-maasi-duzenlemesi-ile-ilgili-aciklama-1075661318.html

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