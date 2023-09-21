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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekliye zam' açıklaması: Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekliye zam' açıklaması: Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda
New York dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T20:01+0300
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son dakika
recep tayyip erdoğan
emekli maaşı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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son dakika, recep tayyip erdoğan, emekli maaşı, emeklilik
son dakika, recep tayyip erdoğan, emekli maaşı, emeklilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekliye zam' açıklaması: Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda

20:01 21.09.2023 (güncellendi: 20:17 21.09.2023)
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Ayrıntılar geliyor
New York dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Kendisini İzmir Teknofest'e davet ettim, büyük ihtimalle gelecek.
Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye inşallah başlarız. Şu anda hayırlı işaretler var.
Mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız.
(İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim, mutabık kaldık.
(Kamuda mülakat) Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz
Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.
(Emekli maaşı düzenlemesi) Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.
"İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız." "(İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık."
"KKTC'nin bağımsız devlet olarak tanınması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yegane ve en etkili adımdır. Bunun dışındaki seçenekleri tanımıyoruz.
Ülkelerin birbiri ardınca KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanıması Doğu Akdeniz’de barışa ve huzura hizmet eder."
Selanik Zirvesi, Türkiye-Yunanistan arasında önemli sıçrama olacak. Dışişleri bakanlarımız hazırlıkları yapacak, Selanik'te 7 Aralık'ta zirveyi yapacağız."
BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir."
"(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD’de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.
Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.
Aileyi korumak, Türkiye’yi, vatanı korumaktır. Bu sorunla etkin biçimde mücadele edeceğiz. Uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız.
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