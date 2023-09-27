https://sputniknews.com.tr/20230927/savunma-sanayii-baskani-gorgun-teknofest-genclerimizdeki-zihinsel-degisimi-baslatma-cabasidir-1075818644.html

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Teknofest İzmir'de ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini belirterek... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:43+0300

2023-09-27T23:43+0300

2023-09-27T23:43+0300

türkiye

teknofest

haluk görgün

savunma sanayii başkanlığı

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SSB Başkanı Görgün, İzmir Çiğli Havalimanı'nda bugün başlayan Teknofest İzmir etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.Teknofest İzmir'deki Cumhurbaşkanlığı SSB standında, birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini bildiren Görgün, tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir'in, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacağını vurguladı.Görgün, gelecekte büyük problemleri çözmesi beklenen gençlerin önüne, bugün büyük fırsatlar sunulması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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teknofest, haluk görgün, savunma sanayii başkanlığı