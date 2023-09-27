https://sputniknews.com.tr/20230927/savunma-sanayii-baskani-gorgun-teknofest-genclerimizdeki-zihinsel-degisimi-baslatma-cabasidir-1075818644.html
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Teknofest İzmir'de ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini belirterek... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:43+0300
2023-09-27T23:43+0300
2023-09-27T23:43+0300
türkiye
teknofest
haluk görgün
savunma sanayii başkanlığı
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SSB Başkanı Görgün, İzmir Çiğli Havalimanı'nda bugün başlayan Teknofest İzmir etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.Teknofest İzmir'deki Cumhurbaşkanlığı SSB standında, birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini bildiren Görgün, tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir'in, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacağını vurguladı.Görgün, gelecekte büyük problemleri çözmesi beklenen gençlerin önüne, bugün büyük fırsatlar sunulması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230927/selcuk-bayraktardan-elon-muska-bu-ruhu--yasamasi-onun-icin-de-bir-ilk-olacak-1075808489.html
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teknofest, haluk görgün, savunma sanayii başkanlığı
teknofest, haluk görgün, savunma sanayii başkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Teknofest İzmir'de ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini belirterek, "Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır" dedi
SSB Başkanı Görgün, İzmir Çiğli Havalimanı'nda bugün başlayan Teknofest İzmir etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
Teknofest İzmir'deki Cumhurbaşkanlığı SSB standında, birbirinden ilgi çekici aktiviteler ve etkinliklerin katılımcıları beklediğini bildiren Görgün, tam bağımsız bir Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir'in, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacağını vurguladı.
Görgün, gelecekte büyük problemleri çözmesi beklenen gençlerin önüne, bugün büyük fırsatlar sunulması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Teknofest ruhu gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, öz farkındalık ve öz güven kazandırıyor, mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı gösteriyor, başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp denemeyi öğretiyor. Teknofest, gençlerimize umut ve ilham vererek geleceği hayal ettiriyor. Ülkenin ve dünyanın geleceğinde kendilerini görüp konumlandırmalarını sağlıyor. Gençlerimizin heyecanı, azmi, kararlılığı ve hayalleri bizlere yarınlarımızın teminat altında olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Teknofest, gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır."