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Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Batı, AGİT’i bize karşı sahtekarlık yapmak için kullanıyor
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Batı, AGİT’i bize karşı sahtekarlık yapmak için kullanıyor
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, ‘Rus düşmanlığı’ ile gözü boyanmış Batı'nın, birliği Moskova'ya... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T11:09+0300
2023-09-27T11:09+0300
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Lukaşeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus düşmanlığıyla dolu Batılı ülkelerin, birilerinin ürettiği ‘Rusya’nın savaş suçları’ hakkındaki hikayelerine dayanarak doğrudan sahtekarlıklar yaymak için AGİT'i kullanmaya çalıştıklarını vurgularken, “Batılı gazeteciler ister istemez bu sahtekarlıkları çürüttüğünde dahi açıkça yalan söylemeye devam ediyorlar” diye konuştu.Rus diplomat, daha önce 8 Nisan 2022 tarihinde ‘Tochka-U füze sistemi ile atılan Rusya'ya ait roketin Kramatorsk'taki bir tren istasyonuna düştüğü’ ile ilgili yalan iddiaları hatırlatarak, “Daha sonra İtalyan TG La7 kanalına bağlı muhabirler, haber bülteninde tren garına atılan roketin kuyruk parçalarında Ukrayna'ya ait olduğunu gösteren seri numarasını gösterdi. Ancak bu kanıta rağmen ABD ve onun AGİT’teki müttefikleri, aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hiç bir kanıta sahip olmadan halen Rusya’yı suçlamaya devam ediyor. Buna benzer pek çok örnek var” diye eklediAGİT’in buna rağmen önemine vurgu yapan Lukaşeviç, muhaliflerin Rusya'nın AGİT'teki varlığından öfke duymasının tam olarak nedeninin de bu olduğunun altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Ukrayna çöle dönüşüyor’Lukaşeviç, Rusya'nın örgüte katılımına karşı düzenlenen kampanyanın bu nedenle yoğunlaştığını kaydederken, Ukraynalı neo-Nazi sempatizanlarının ellerine misket bombaları ve seyreltilmiş uranyum mermileri de dahil olmak üzere modern ve yıkıcı silahlar verdikleri gerçeği ile yüzleşemeyenlerin çatışmanın daha uzun sürmesi için uğraştığını, öte yandan nüfusu sürekli azalan Ukrayna’nın ise yaşanmaz topraklara sahip, bir çöle dönüştüğünü ifade etti.AGİT platformunda özellikle kendilerini ayrıcalıklı gören ABD ve müttefiklerinin Moskova ile neredeyse her düzeyde profesyonel temaslardan kaçındığına da değinen Lukaşeviç, 'diplomatik etik ve her türlü nezaket kurallarını reddeden ülkelerin, Rusya tarafıyla ‘artık her zamanki gibi işbirliği yapılamayacağı gerçeğiyle Rusya’yı görmezlikten gelen bu diplomasi dışı tutumlarını meşrulaştırmaya çalıştığını' sözlerine ekledi.Rusya, daha önce Soğuk Savaş döneminde bloklar arası düzenli diyaloğun tesis edilmesi suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarının azaltılması ve Avrupa'da güvenliğin artırılmasını sağlamak amacıyla kurulan, bünyesinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan bulunan 57 ülkeyi bulunduran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na 1973 yılında katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-agit-ukraynada-cozum-icin-son-sansi-kacirdi-1064069101.html
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, rusya, abd, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Batı, AGİT’i bize karşı sahtekarlık yapmak için kullanıyor

11:09 27.09.2023
© Sputnik / Сергей АверинAGİT Misyonu - Donbass
AGİT Misyonu - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, ‘Rus düşmanlığı’ ile gözü boyanmış Batı'nın, birliği Moskova'ya karşı sahtekarlık yapmak için kullandığını söyledi.
Lukaşeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus düşmanlığıyla dolu Batılı ülkelerin, birilerinin ürettiği ‘Rusya’nın savaş suçları’ hakkındaki hikayelerine dayanarak doğrudan sahtekarlıklar yaymak için AGİT'i kullanmaya çalıştıklarını vurgularken, “Batılı gazeteciler ister istemez bu sahtekarlıkları çürüttüğünde dahi açıkça yalan söylemeye devam ediyorlar” diye konuştu.
Rus diplomat, daha önce 8 Nisan 2022 tarihinde ‘Tochka-U füze sistemi ile atılan Rusya'ya ait roketin Kramatorsk'taki bir tren istasyonuna düştüğü’ ile ilgili yalan iddiaları hatırlatarak, “Daha sonra İtalyan TG La7 kanalına bağlı muhabirler, haber bülteninde tren garına atılan roketin kuyruk parçalarında Ukrayna'ya ait olduğunu gösteren seri numarasını gösterdi. Ancak bu kanıta rağmen ABD ve onun AGİT’teki müttefikleri, aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hiç bir kanıta sahip olmadan halen Rusya’yı suçlamaya devam ediyor. Buna benzer pek çok örnek var” diye ekledi
AGİT’in buna rağmen önemine vurgu yapan Lukaşeviç, muhaliflerin Rusya'nın AGİT'teki varlığından öfke duymasının tam olarak nedeninin de bu olduğunun altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Herkesin görmezden geldiği Ukrayna trajedisinde, Kolektif Batı'nın ve NATO’nun nasıl bir rol oynadığına ilişkin çirkin gerçekleri ortaya koyan sesimiz burada duyuluyor. Amerikan yanlısı elitler dikte etmeye alışkın. Propaganda sloganları atarak gerçekleri arzulu bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Rusya’nın AGİT’teki varlığı ise ‘boğazlarında bir düğüm’ niteliği taşıyor. Bizim varlığımız onların inşa etmeye çalıştığı ‘kendi kurallarına göre düzen’ önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

‘Ukrayna çöle dönüşüyor’

Lukaşeviç, Rusya'nın örgüte katılımına karşı düzenlenen kampanyanın bu nedenle yoğunlaştığını kaydederken, Ukraynalı neo-Nazi sempatizanlarının ellerine misket bombaları ve seyreltilmiş uranyum mermileri de dahil olmak üzere modern ve yıkıcı silahlar verdikleri gerçeği ile yüzleşemeyenlerin çatışmanın daha uzun sürmesi için uğraştığını, öte yandan nüfusu sürekli azalan Ukrayna’nın ise yaşanmaz topraklara sahip, bir çöle dönüştüğünü ifade etti.
AGİT platformunda özellikle kendilerini ayrıcalıklı gören ABD ve müttefiklerinin Moskova ile neredeyse her düzeyde profesyonel temaslardan kaçındığına da değinen Lukaşeviç, 'diplomatik etik ve her türlü nezaket kurallarını reddeden ülkelerin, Rusya tarafıyla ‘artık her zamanki gibi işbirliği yapılamayacağı gerçeğiyle Rusya’yı görmezlikten gelen bu diplomasi dışı tutumlarını meşrulaştırmaya çalıştığını' sözlerine ekledi.
Rusya, daha önce Soğuk Savaş döneminde bloklar arası düzenli diyaloğun tesis edilmesi suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarının azaltılması ve Avrupa'da güvenliğin artırılmasını sağlamak amacıyla kurulan, bünyesinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan bulunan 57 ülkeyi bulunduran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na 1973 yılında katılmıştı.
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
Ukrayna krizi
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: AGİT, Ukrayna'da çözüm için son şansı kaçırdı
1 Aralık 2022, 21:59
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