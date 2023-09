https://sputniknews.com.tr/20230927/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-bati-agiti-bize-karsi-sahtekarlik-yapmak-icin-kullaniyor-1075796439.html

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Batı, AGİT’i bize karşı sahtekarlık yapmak için kullanıyor

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: Batı, AGİT'i bize karşı sahtekarlık yapmak için kullanıyor

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, ‘Rus düşmanlığı’ ile gözü boyanmış Batı'nın, birliği Moskova'ya... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

Lukaşeviç, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus düşmanlığıyla dolu Batılı ülkelerin, birilerinin ürettiği ‘Rusya’nın savaş suçları’ hakkındaki hikayelerine dayanarak doğrudan sahtekarlıklar yaymak için AGİT'i kullanmaya çalıştıklarını vurgularken, “Batılı gazeteciler ister istemez bu sahtekarlıkları çürüttüğünde dahi açıkça yalan söylemeye devam ediyorlar” diye konuştu.Rus diplomat, daha önce 8 Nisan 2022 tarihinde ‘Tochka-U füze sistemi ile atılan Rusya'ya ait roketin Kramatorsk'taki bir tren istasyonuna düştüğü’ ile ilgili yalan iddiaları hatırlatarak, “Daha sonra İtalyan TG La7 kanalına bağlı muhabirler, haber bülteninde tren garına atılan roketin kuyruk parçalarında Ukrayna'ya ait olduğunu gösteren seri numarasını gösterdi. Ancak bu kanıta rağmen ABD ve onun AGİT’teki müttefikleri, aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen hiç bir kanıta sahip olmadan halen Rusya’yı suçlamaya devam ediyor. Buna benzer pek çok örnek var” diye eklediAGİT’in buna rağmen önemine vurgu yapan Lukaşeviç, muhaliflerin Rusya'nın AGİT'teki varlığından öfke duymasının tam olarak nedeninin de bu olduğunun altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Ukrayna çöle dönüşüyor’Lukaşeviç, Rusya'nın örgüte katılımına karşı düzenlenen kampanyanın bu nedenle yoğunlaştığını kaydederken, Ukraynalı neo-Nazi sempatizanlarının ellerine misket bombaları ve seyreltilmiş uranyum mermileri de dahil olmak üzere modern ve yıkıcı silahlar verdikleri gerçeği ile yüzleşemeyenlerin çatışmanın daha uzun sürmesi için uğraştığını, öte yandan nüfusu sürekli azalan Ukrayna’nın ise yaşanmaz topraklara sahip, bir çöle dönüştüğünü ifade etti.AGİT platformunda özellikle kendilerini ayrıcalıklı gören ABD ve müttefiklerinin Moskova ile neredeyse her düzeyde profesyonel temaslardan kaçındığına da değinen Lukaşeviç, 'diplomatik etik ve her türlü nezaket kurallarını reddeden ülkelerin, Rusya tarafıyla ‘artık her zamanki gibi işbirliği yapılamayacağı gerçeğiyle Rusya’yı görmezlikten gelen bu diplomasi dışı tutumlarını meşrulaştırmaya çalıştığını' sözlerine ekledi.Rusya, daha önce Soğuk Savaş döneminde bloklar arası düzenli diyaloğun tesis edilmesi suretiyle gerginliği ve anlaşmazlık noktalarının azaltılması ve Avrupa'da güvenliğin artırılmasını sağlamak amacıyla kurulan, bünyesinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan bulunan 57 ülkeyi bulunduran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na 1973 yılında katılmıştı.

