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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-agit-ukraynada-cozum-icin-son-sansi-kacirdi-1064069101.html
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: AGİT, Ukrayna'da çözüm için son şansı kaçırdı
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: AGİT, Ukrayna'da çözüm için son şansı kaçırdı
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, AGİT’in Ukrayna sorununa çözüm bulmak için son şansı kaçırdığını ifade etti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T21:59+0300
2022-12-01T21:59+0300
ukrayna krizi
rusya
agit
polonya
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Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna meselesine diplomatik yollarla çözüm bulunması şansını kaçırdığını, teşkilatın görevleriyle başa çıkamadığını söyledi.Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi'nin 29. toplantısında konuşan Lukaşeviç, “AGİT, Ukrayna'da kapsayıcı ulusal diyaloğa katkıda bulunma, topraklarında hızla yayılan militarizasyonu ve yetkililerin Nazi uygulamalarının en kötü örneklerine doğru kaymasını önleme tarihi şansını kaçırdı. Bunu yapmak için tüm araçlara sahipti. Ancak teşkilat, görevleriyle başa çıkamadı” dedi. AGİT’in Ukrayna yetkililerinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı kararıyla onaylanan ‘Minsk anlaşmalarının uygulanması ile ilgili tedbirler paketini’ uzun süreli küstahça sabotajına tepki vermediğini belirten Lukaşeviç, "Kiev rejiminin nükleer olmayan statüyü terk etme konusundaki spekülasyonlarının yanı sıra, komşu devletlerin başkentlerinin meydanlarında ‘askeri geçit törenleri’ düzenleme ve ‘tanklarla gezinme’ yönündeki açıklamaları AGİT yönetiminde herhangi bir endişe yaratmadı” diye konuştu.Polonya'nın Lavrov'un AGİT Bakanlar Konseyi'ne katılımını reddetmesi kabul edilemez’Lukaşeviç, Polonya'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılımını reddetme kararının kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini vurguladı. Daimi Temsilci, “Polonyalı yetkililerin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un heyetimize başkanlık etmesini engellemeye yönelik benzeri görülmemiş ve siyasi amaçlı kararı, bu yıl AGİT'in çalışmalarına sorumlu bir şekilde liderlik etme görevi verilen ülkenin prestijine ciddi bir darbedir. Bu tür yöntemler kabul edilemez ve kınanmayı gerektiriyor. Bu tutum, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından da 23 Kasım’da imzalanan ve Viyana’da dağıtılan ortak bildiride paylaşıldı” ifadelerini kullandı.‘AB ve NATO, çatışmacı ilişki modelini AGİT'e de getirdi’Lukaşeviç, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun çatışmacı ilişki modelini AGİT'e de getirdiğini, bunun son yıllarda özellikle hissedildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, agit, polonya

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi: AGİT, Ukrayna'da çözüm için son şansı kaçırdı

21:59 01.12.2022
© Fotoğraf : AGİTAGİT
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© Fotoğraf : AGİT
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Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, AGİT’in Ukrayna sorununa çözüm bulmak için son şansı kaçırdığını ifade etti.
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna meselesine diplomatik yollarla çözüm bulunması şansını kaçırdığını, teşkilatın görevleriyle başa çıkamadığını söyledi.
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi'nin 29. toplantısında konuşan Lukaşeviç, “AGİT, Ukrayna'da kapsayıcı ulusal diyaloğa katkıda bulunma, topraklarında hızla yayılan militarizasyonu ve yetkililerin Nazi uygulamalarının en kötü örneklerine doğru kaymasını önleme tarihi şansını kaçırdı. Bunu yapmak için tüm araçlara sahipti. Ancak teşkilat, görevleriyle başa çıkamadı” dedi.


AGİT’in Ukrayna yetkililerinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı kararıyla onaylanan ‘Minsk anlaşmalarının uygulanması ile ilgili tedbirler paketini’ uzun süreli küstahça sabotajına tepki vermediğini belirten Lukaşeviç, "Kiev rejiminin nükleer olmayan statüyü terk etme konusundaki spekülasyonlarının yanı sıra, komşu devletlerin başkentlerinin meydanlarında ‘askeri geçit törenleri’ düzenleme ve ‘tanklarla gezinme’ yönündeki açıklamaları AGİT yönetiminde herhangi bir endişe yaratmadı” diye konuştu.



Polonya'nın Lavrov'un AGİT Bakanlar Konseyi'ne katılımını reddetmesi kabul edilemez’

Lukaşeviç, Polonya'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılımını reddetme kararının kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini vurguladı.

Daimi Temsilci, “Polonyalı yetkililerin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un heyetimize başkanlık etmesini engellemeye yönelik benzeri görülmemiş ve siyasi amaçlı kararı, bu yıl AGİT'in çalışmalarına sorumlu bir şekilde liderlik etme görevi verilen ülkenin prestijine ciddi bir darbedir. Bu tür yöntemler kabul edilemez ve kınanmayı gerektiriyor. Bu tutum, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından da 23 Kasım’da imzalanan ve Viyana’da dağıtılan ortak bildiride paylaşıldı” ifadelerini kullandı.



‘AB ve NATO, çatışmacı ilişki modelini AGİT'e de getirdi’

Lukaşeviç, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun çatışmacı ilişki modelini AGİT'e de getirdiğini, bunun son yıllarda özellikle hissedildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef AB ve NATO, çatışmacı ilişki modelini AGİT'e de getirdi. Batı, sayısal üstünlüğünden yararlanarak örgütü ele geçirmeye, geriye kalan tek bölgesel diyalog platformunu özelleştirmeye çalışıyor. AB'nin çabalarıyla, açılış toplantısı 6 Ekim'de Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu türünde paralel formatlar oluşturuluyor. Sonuç olarak, AGİT daha da zayıflıyor, Avrupa'daki güvenlik alanı parçalanıyor ve yeni gerilim hatları yaratılıyor.”
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