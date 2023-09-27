https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligindan-karabagdaki-patlamada-hayatini-kaybedenlere-bassagligi-1075801557.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:29+0300
2023-09-27T13:29+0300
2023-09-27T13:29+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova düzenlediği brifingde, Rusya'nın Karabağ'da petrol depolama tankında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.Zaharova açıklamalarında, "Dağlık Karabağ'daki durumun zor olmaya devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle Hankendi yakınlarındaki bir yakıt ve madeni yağ deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verdi.Dışişleri sözcüsü ayrıca Rus barış gücü askerlerinin yangının söndürülmesinde ve yaralıların tahliyesi de dahil olmak üzere yaralılara yardım edilmesinde çok aktif rol aldıklarını da sözlerine ekledi.
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karabağ, hankendi, mariya zaharova, rus dışişleri, patlama, başsağlığı, depo
karabağ, hankendi, mariya zaharova, rus dışişleri, patlama, başsağlığı, depo
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova düzenlediği brifingde, Rusya'nın Karabağ'da petrol depolama tankında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.
Zaharova açıklamalarında, "Dağlık Karabağ'daki durumun zor olmaya devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle Hankendi yakınlarındaki bir yakıt ve madeni yağ deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verdi.
Dışişleri sözcüsü ayrıca Rus barış gücü askerlerinin yangının söndürülmesinde ve yaralıların tahliyesi de dahil olmak üzere yaralılara yardım edilmesinde çok aktif rol aldıklarını da sözlerine ekledi.