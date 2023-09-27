https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligindan-karabagdaki-patlamada-hayatini-kaybedenlere-bassagligi-1075801557.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'daki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:29+0300

2023-09-27T13:29+0300

2023-09-27T13:29+0300

dünya

karabağ

hankendi

mariya zaharova

rus dışişleri

patlama

başsağlığı

depo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075452038_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_b40f8a5af9aca7a74fd7a36f080d76bd.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova düzenlediği brifingde, Rusya'nın Karabağ'da petrol depolama tankında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.Zaharova açıklamalarında, "Dağlık Karabağ'daki durumun zor olmaya devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle Hankendi yakınlarındaki bir yakıt ve madeni yağ deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verdi.Dışişleri sözcüsü ayrıca Rus barış gücü askerlerinin yangının söndürülmesinde ve yaralıların tahliyesi de dahil olmak üzere yaralılara yardım edilmesinde çok aktif rol aldıklarını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/karabagda-yakit-deposu-patlamasinda-20-kisi-oldu-rus-askeri-doktorlar-yaralilara-yardim-ediyor-1075767328.html

karabağ

hankendi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabağ, hankendi, mariya zaharova, rus dışişleri, patlama, başsağlığı, depo