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Karabağ'da yakıt deposu patlamasında 20 kişi öldü: 'Rus askeri doktorlar yaralılara yardım ediyor'
Karabağ'da yakıt deposu patlamasında 20 kişi öldü: 'Rus askeri doktorlar yaralılara yardım ediyor'
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin Sağlık Bakanlığı, yakıt deposundaki patlama sonucunda 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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Patlamanın ardından farklı derecede yanıkları bulunan 290 kişinin sağlık merkezlerine nakledildiğini belirten bakanlık, kimliği tespit edilemeyen 13 cenaze bulunduğunu ve 7 kişinin hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti. Bakanlık, 10 yaralının durumunun ağır olduğunu da bildirdi.Sağlık Bakanlığı, patlamada yanan ve bilgileri kayıtlara geçmeyen çok sayıda sakinin de 'kayıp kişiler' olarak değerlendirildiğini aktardı.Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın yetkilileri, bölgenin sağlık alanındaki imkan ve kabiliyetlerinin insanların canlarını kurtarmak için yeterli olmadığını ve derhal hava ambulansların devreye alınması gerektiğini söyledi.'23 sivil Rus özel amaçlı tıbbi birliğine başvurdu'Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede görev yapan Rus askeri doktorların patlamada yaralananlara yardım ettiğini açıkladı.Savunma Bakanlığı, Rus özel amaçlı tıbbi birliğinin askeri doktorlarının patlamadan sonra tıbbi yardım için birliğe başvuran Karabağlı sivillere nitelikli tıbbi yardım sağladığını bildirdi.Birliğin şefi Pavel Suslov, "Patlamanın yaşandığı andan bu yana üst solunum yolu, üst ve alt ekstremite yanıkları bulunan 23 sivil sağlık ekibine başvurdu. Tüm yaralılara tam teşekküllü yardım sağlandı" ifadelerini kullandı.Karabağ'da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında patlama meydana gelmiş ve ardından büyük bir yangın çıkmış, yetkililer çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/karabagda-yakit-deposunda-patlama-olu-ve-yaralilar-var--1075759010.html
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Karabağ'da yakıt deposu patlamasında 20 kişi öldü: 'Rus askeri doktorlar yaralılara yardım ediyor'

11:27 26.09.2023
© AA / Rusya Acil Durum Bakanlığı Dağıstan'daki patlama
 Dağıstan'daki patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA / Rusya Acil Durum Bakanlığı
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Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin Sağlık Bakanlığı, yakıt deposundaki patlama sonucunda 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Patlamanın ardından farklı derecede yanıkları bulunan 290 kişinin sağlık merkezlerine nakledildiğini belirten bakanlık, kimliği tespit edilemeyen 13 cenaze bulunduğunu ve 7 kişinin hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti. Bakanlık, 10 yaralının durumunun ağır olduğunu da bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, patlamada yanan ve bilgileri kayıtlara geçmeyen çok sayıda sakinin de 'kayıp kişiler' olarak değerlendirildiğini aktardı.
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın yetkilileri, bölgenin sağlık alanındaki imkan ve kabiliyetlerinin insanların canlarını kurtarmak için yeterli olmadığını ve derhal hava ambulansların devreye alınması gerektiğini söyledi.

'23 sivil Rus özel amaçlı tıbbi birliğine başvurdu'

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede görev yapan Rus askeri doktorların patlamada yaralananlara yardım ettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı, Rus özel amaçlı tıbbi birliğinin askeri doktorlarının patlamadan sonra tıbbi yardım için birliğe başvuran Karabağlı sivillere nitelikli tıbbi yardım sağladığını bildirdi.
Birliğin şefi Pavel Suslov, "Patlamanın yaşandığı andan bu yana üst solunum yolu, üst ve alt ekstremite yanıkları bulunan 23 sivil sağlık ekibine başvurdu. Tüm yaralılara tam teşekküllü yardım sağlandı" ifadelerini kullandı.
Karabağ'da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında patlama meydana gelmiş ve ardından büyük bir yangın çıkmış, yetkililer çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıklamıştı.
Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Çok sayıda can kaybı ve 200'den fazla yaralı var
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