https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakani-lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-ile-karabagdaki-durumu-gorustu-1075813833.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ’daki durumu görüştüğünü bildirdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T20:10+0300
2023-09-27T20:10+0300
2023-09-27T20:10+0300
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sergey lavrov
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dağlık karabağ krizi
dağlık karabağ
azerbaycan
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün bir telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Dağlık Karabağ’daki durum ve Ermeni nüfusun güvenliği ele alındı.Açıklamada, “İnsani yardım sağlanması, yerli Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanması konuları da dahil olmak üzere Karabağ'daki durum ele alındı. Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının tesis edilmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınır hatlarının belirlenmesi ve ulaştırma hatlarındaki engellerin kaldırılmasına ilişkin 2020-2022 döneminde en üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar setinin uygulanmasının yolları değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca bakanların ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi konuya değindiği ve çeşitli düzeylerde temasların devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230927/fransa-disisleri-bakani-ermenistan-ile-savunma-alaninda-isbirligimizi-guclendirecegiz-1075811979.html
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sergey lavrov, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, azerbaycan, ceyhun bayramov
sergey lavrov, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, azerbaycan, ceyhun bayramov
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ’daki durumu görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün bir telefon görüşmesi yaptı, görüşmede Dağlık Karabağ’daki durum ve Ermeni nüfusun güvenliği ele alındı.
Açıklamada, “İnsani yardım sağlanması, yerli Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanması konuları da dahil olmak üzere Karabağ'daki durum ele alındı. Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının tesis edilmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınır hatlarının belirlenmesi ve ulaştırma hatlarındaki engellerin kaldırılmasına ilişkin 2020-2022 döneminde en üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar setinin uygulanmasının yolları değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bakanların ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi konuya değindiği ve çeşitli düzeylerde temasların devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.