https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-uzman-global-hawk-ihalarinin-imha-edilmesi-ukraynanin-kirima-saldirma-riskini-azaltacak-1075815823.html

Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak

Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak

ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya ile çatışmalarda doğrudan dahil olan bir keşif ve saldırı sistemi oluşturduğunu belirten Rus askeri uzman Korotçenko, bu... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T21:43+0300

2023-09-27T21:43+0300

2023-09-27T21:43+0300

ukrayna krizi

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nato

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‘Natsionalnaya Oborona’ (Milli Savunma) dergisinin baş editörü ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde ABD’nin Karadeniz bölgesinde Rusya ile çatışmalarda doğrudan dahil olan bir keşif ve saldırı sistemi oluşturduğunu, bu nedenle tarafsız sular üzerinde uçan Amerikan yapımı Global Hawk insansız hava araçlarından (İHA) bir tanesinin dahi imha edilmesinin Ukrayna'nın Kırım'a saldırma tehlikesini azaltacağını ifade etti.‘Bugün fiilen Washington ve NATO müttefiklerinin Karadeniz bölgesinde tüm bilgi, keşif ve iletişim desteğinin uçak ve İHA'lardaki Batı yapımı araçlar ile sağlandığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ise insansız botlar da dahil olmak üzere füzeleri ve insansız hava araçlarını sadece fiziksel olarak fırlattığı bir keşif ve saldırı sistemini oluşturduklarına’ işaret eden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, Rusya'nın bu durumda atacağı uygun adımın elektronik keşif yapan uçak ve İHA’ların konuşlandırıldığı Karadeniz suları üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmak olacağını, böyle bir bölgenin ABD ve müttefiklerine ait hava araçlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağladığı keşif ve bilgi desteğini imkansız hale getirmese de büyük ölçüde zorlaştıracağını vurguladı.Korotçenko, “Böyle bir bölge oluşturulduktan ve NATO üyesi ülkelere ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra Rus hava savunma sistemleri, ABD'nin Global Hawk stratejik İHA’larını, o bölgeye girmesi halinde havada imha etme hakkına sahip olacak. Bu araçlar özellikle filomuzun gemilerine ve Kırım Köprüsü'ne saldırmak için gönderilen insansız botları doğrudan kontrol ediyor. Böyle bir senaryoda ABD ve Batı açısından, Rus taktik nükleer silah potansiyeline başvurmak ta dahil olmak üzere hazırlıklı olmamız gereken herhangi bir açık çatışma pek mümkün görünmüyor, ancak bir elektronik keşif uçağını mürettebatı ve operatör subayları ile birlikte kaybetme korkusu nedeniyle, keşif ve saldırı sistemlerinin Ukrayna güçlerine yardımı kesinlikle azalacak. Sonuç olarak Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırıda bulunma riski azalacak” diye konuştu.Rus uzman, İHA’lar da dahil olmak üzere NATO keşif uçaklarının Karadeniz bölgesinde gözlemlenen artış eğilimindeki uçuş sıklığının, bu araçların Rus hava savunma sistemlerinin Kırım ve diğer güney bölgelerdeki konumlarını belirlemek, filo gemilerinin hareketi izlemek ve yarımadadaki tesislere yönelik saldırıları planlamak, ayrıca Karadeniz Filosu gemileri ile ilgili gerçek zamanlı hedef belirlemek amacıyla çalıştıklarını açıkça ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.Korotçenko, “Özellikle ABD ve NATO müttefikleri, Ukrayna seyir füzeleri için uçuş misyonlarının hazırlanması ve bunların mevcut duruma göre revize edilmesi çalışmalarına katılıyor, Ukrayna'ya savunma sistemlerimizi kırma şansı verecek şekilde kombine saldırılar planlıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075549437.html

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global hawk, ukrayna, ukrayna krizi, nato, karadeniz, kırım, igor korotçenko, abd, abd, rusya