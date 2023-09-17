https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075549437.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Kırım'da Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Kırım'da Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Kırım bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T21:52+0300

2023-09-17T21:52+0300

2023-09-17T22:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

iha

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod ve Kırım hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.Kırım'daki saldırılarla ilgili yapılan iki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Belgorod'a saldırıBelgorod'daki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Açıklamada, “17 Eylül'de Moskova saati ile 20.40 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada "Görevdeki hava savunma sistemleri, insansız hava aracını Belgorod bölgesi üzerinde düşürdü" bilgisi paylaşıldı.

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