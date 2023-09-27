https://sputniknews.com.tr/20230927/rtukten-tetikci-hakemlere-ceza-1075814281.html
RTÜK'ten 'tetikçi hakemler'e ceza
RTÜK'ten 'tetikçi hakemler'e ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV’deki Derin Futbol programında kullanılan 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' sözlerine para cezası verdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T20:45+0300
2023-09-27T20:45+0300
2023-09-27T20:46+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
futbol
ahmet çakar
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RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Beyaz TV’deki Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' ifadeleri incelendi. RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230802/tff-ve-rtuk-arasinda-is-birligi-spor-programlariyla-ilgili-ozel-calisma-yapilacak-1074301284.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), futbol, ahmet çakar
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), futbol, ahmet çakar
RTÜK'ten 'tetikçi hakemler'e ceza
20:45 27.09.2023 (güncellendi: 20:46 27.09.2023) Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV’deki Derin Futbol programında kullanılan 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' sözlerine para cezası verdi.
RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Beyaz TV’deki Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' ifadeleri incelendi.
RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.