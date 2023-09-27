https://sputniknews.com.tr/20230927/rtukten-tetikci-hakemlere-ceza-1075814281.html

RTÜK'ten 'tetikçi hakemler'e ceza

RTÜK'ten 'tetikçi hakemler'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV’deki Derin Futbol programında kullanılan 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' sözlerine para cezası verdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T20:45+0300

2023-09-27T20:45+0300

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türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

futbol

ahmet çakar

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RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Beyaz TV’deki Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği 'futbol katili', 'tetikçi hakemler' ifadeleri incelendi. RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/tff-ve-rtuk-arasinda-is-birligi-spor-programlariyla-ilgili-ozel-calisma-yapilacak-1074301284.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), futbol, ahmet çakar