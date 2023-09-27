https://sputniknews.com.tr/20230927/prof-dr-ahmet-ercandan-vana-bindirmeli-deprem-uyarisi-buyuklugunu-acikladi-1075800851.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bindirmeli deprem etkin bir ilimiz' diyerek işaret etti: 7.3 uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bindirmeli deprem etkin bir ilimiz' diyerek işaret etti: 7.3 uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamayı sürdürüyor. Son olarak Ercan, Van için 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T12:51+0300
2023-09-27T12:51+0300
2023-09-27T12:57+0300
türkiye
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
van
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van'a bindirmeli deprem uyarısında bulundu. Ercan, fayların itme hareketi sonucu yaşanacak olan depremin büyüklüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından deprem riski bulunan illeri paylaşmaya devam eden Ercan şunları söyledi: "Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın Batı'ya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir."
https://sputniknews.com.tr/20230925/prof-dr-ahmet-ercan-3-il-ve-ilcelerini-acikladi-72-deprem-uyarisi-yapti-1075736595.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, van
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, van
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bindirmeli deprem etkin bir ilimiz' diyerek işaret etti: 7.3 uyarısı
12:51 27.09.2023 (güncellendi: 12:57 27.09.2023) Abone ol
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamayı sürdürüyor. Son olarak Ercan, Van için 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van'a bindirmeli deprem uyarısında bulundu. Ercan, fayların itme hareketi sonucu yaşanacak olan depremin büyüklüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından deprem riski bulunan illeri paylaşmaya devam eden Ercan şunları söyledi:
"Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın Batı'ya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir."