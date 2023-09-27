https://sputniknews.com.tr/20230927/prof-dr-ahmet-ercandan-vana-bindirmeli-deprem-uyarisi-buyuklugunu-acikladi-1075800851.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bindirmeli deprem etkin bir ilimiz' diyerek işaret etti: 7.3 uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bindirmeli deprem etkin bir ilimiz' diyerek işaret etti: 7.3 uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamayı sürdürüyor. Son olarak Ercan, Van için 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T12:51+0300

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türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

van

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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Van'a bindirmeli deprem uyarısında bulundu. Ercan, fayların itme hareketi sonucu yaşanacak olan depremin büyüklüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından deprem riski bulunan illeri paylaşmaya devam eden Ercan şunları söyledi: "Van ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Van; hem Kuzey Anadolu Kırığı, hem Zağros Kırığı, İran’ın Batı'ya itmesi, hem de güneyden Arap Kalkanının kuzeye doğru kaktırması altında kalan, bindirmeli deprem etkin bir ilimizdir."

https://sputniknews.com.tr/20230925/prof-dr-ahmet-ercan-3-il-ve-ilcelerini-acikladi-72-deprem-uyarisi-yapti-1075736595.html

türkiye

van

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