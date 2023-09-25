https://sputniknews.com.tr/20230925/prof-dr-ahmet-ercan-3-il-ve-ilcelerini-acikladi-72-deprem-uyarisi-yapti-1075736595.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 il ve ilçelerini açıkladı: 7.2 deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 il ve ilçelerini açıkladı: 7.2 deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem görülebilecek illere yenilerini ekledi. Ercan; Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye deprem uyarısında bulundu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T06:03+0300

2023-09-25T06:03+0300

2023-09-25T06:03+0300

türkiye

deprem

ahmet ercan

tunceli

tokat

tekirdağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından illerde meydana gelebilecek en büyük deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor. Alfabetik sıraya göre illerin deprem potansiyelini açıklayan Ercan, Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye dikkat çekti. 5 ili açıklayan Ercan, şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem;Tekirdağ; M7.2, Tokat;7.1(Niksar, Reşadiye, Erbaa yüksek çekinceli)Trabzon:<5.0, Sinop<M5.5,Tunceli; M6.8,(Pülümür çekinceli).Trabzon deprem güvenli ildir. Ancak, yapı niteliği düşük, kentsel tasarımı bozuktur), uçkun(heyelan) çekinceli."

https://sputniknews.com.tr/20230923/prof-dr-ahmet-ercan-6-ili-tek-tek-acikladi-72-deprem-uyarisi-1075699559.html

türkiye

tunceli

tokat

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, ahmet ercan, tunceli, tokat, tekirdağ