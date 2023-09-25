https://sputniknews.com.tr/20230925/prof-dr-ahmet-ercan-3-il-ve-ilcelerini-acikladi-72-deprem-uyarisi-yapti-1075736595.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 il ve ilçelerini açıkladı: 7.2 deprem uyarısı yaptı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 il ve ilçelerini açıkladı: 7.2 deprem uyarısı yaptı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem görülebilecek illere yenilerini ekledi. Ercan; Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye deprem uyarısında bulundu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T06:03+0300
2023-09-25T06:03+0300
2023-09-25T06:03+0300
türkiye
deprem
ahmet ercan
tunceli
tokat
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından illerde meydana gelebilecek en büyük deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor. Alfabetik sıraya göre illerin deprem potansiyelini açıklayan Ercan, Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye dikkat çekti. 5 ili açıklayan Ercan, şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem;Tekirdağ; M7.2, Tokat;7.1(Niksar, Reşadiye, Erbaa yüksek çekinceli)Trabzon:<5.0, Sinop<M5.5,Tunceli; M6.8,(Pülümür çekinceli).Trabzon deprem güvenli ildir. Ancak, yapı niteliği düşük, kentsel tasarımı bozuktur), uçkun(heyelan) çekinceli."
https://sputniknews.com.tr/20230923/prof-dr-ahmet-ercan-6-ili-tek-tek-acikladi-72-deprem-uyarisi-1075699559.html
türkiye
tunceli
tokat
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_600412561f9804eaaf91823c6209fb11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, ahmet ercan, tunceli, tokat, tekirdağ
deprem, ahmet ercan, tunceli, tokat, tekirdağ
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 il ve ilçelerini açıkladı: 7.2 deprem uyarısı yaptı
Abone ol
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem görülebilecek illere yenilerini ekledi. Ercan; Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye deprem uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından illerde meydana gelebilecek en büyük deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor. Alfabetik sıraya göre illerin deprem potansiyelini açıklayan Ercan, Tekirdağ, Tokat ve Tunceli'ye dikkat çekti.
5 ili açıklayan Ercan, şunları kaydetti:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem;Tekirdağ; M7.2, Tokat;7.1(Niksar, Reşadiye, Erbaa yüksek çekinceli)Trabzon:<5.0, Sinop<M5.5,Tunceli; M6.8,(Pülümür çekinceli).Trabzon deprem güvenli ildir. Ancak, yapı niteliği düşük, kentsel tasarımı bozuktur), uçkun(heyelan) çekinceli."