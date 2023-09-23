https://sputniknews.com.tr/20230923/prof-dr-ahmet-ercan-6-ili-tek-tek-acikladi-72-deprem-uyarisi-1075699559.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ili tek tek açıkladı: 7.2 deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ili tek tek açıkladı: 7.2 deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamaya devam ediyor. Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa'da meydana gelebilecek depremlere karşı uyardı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T10:21+0300
2023-09-23T10:21+0300
2023-09-23T10:21+0300
türkiye
övgün ahmet ercan
sakarya
şanlıurfa
deprem
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından alfabetik sıraya göre illerde beklenen en büyük depremleri açıklıyor. 6 ilin deprem potansiyelini paylaşan Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa için uyardı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7.2, Samsun; <M5.0, Siirt; M6.1,Sinop;<M5.5, Sivas; M6.3, Şanlıurfa M6.4. Samsun deprem güvenli ildir,ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7.2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir."
https://sputniknews.com.tr/20230920/prof-dr-ahmet-ercan-2-ile-isaret-etti-71-deprem-ve-tsunami-uyarisi-1075613745.html
türkiye
sakarya
şanlıurfa
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övgün ahmet ercan, sakarya, şanlıurfa, deprem
övgün ahmet ercan, sakarya, şanlıurfa, deprem
Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ili tek tek açıkladı: 7.2 deprem uyarısı
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamaya devam ediyor. Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa'da meydana gelebilecek depremlere karşı uyardı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından alfabetik sıraya göre illerde beklenen en büyük depremleri açıklıyor.
6 ilin deprem potansiyelini paylaşan Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa için uyardı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7.2, Samsun; <M5.0, Siirt; M6.1,Sinop;<M5.5, Sivas; M6.3, Şanlıurfa M6.4. Samsun deprem güvenli ildir,ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7.2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir."