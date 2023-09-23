https://sputniknews.com.tr/20230923/prof-dr-ahmet-ercan-6-ili-tek-tek-acikladi-72-deprem-uyarisi-1075699559.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ili tek tek açıkladı: 7.2 deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ili tek tek açıkladı: 7.2 deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamaya devam ediyor. Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa'da meydana gelebilecek depremlere karşı uyardı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T10:21+0300

2023-09-23T10:21+0300

2023-09-23T10:21+0300

türkiye

övgün ahmet ercan

sakarya

şanlıurfa

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından alfabetik sıraya göre illerde beklenen en büyük depremleri açıklıyor. 6 ilin deprem potansiyelini paylaşan Ercan, Sakarya ve Şanlıurfa için uyardı. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Sakarya; M7.2, Samsun; <M5.0, Siirt; M6.1,Sinop;<M5.5, Sivas; M6.3, Şanlıurfa M6.4. Samsun deprem güvenli ildir,ancak güneydeki ilçeleri Havza, Ladik M7.2 KAK sarsıntılarından etkilenir. Sinop güvenli ildir. Urfa göreceli iyidir."

https://sputniknews.com.tr/20230920/prof-dr-ahmet-ercan-2-ile-isaret-etti-71-deprem-ve-tsunami-uyarisi-1075613745.html

türkiye

sakarya

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

övgün ahmet ercan, sakarya, şanlıurfa, deprem