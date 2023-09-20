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https://sputniknews.com.tr/20230920/prof-dr-ahmet-ercan-2-ile-isaret-etti-71-deprem-ve-tsunami-uyarisi-1075613745.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla ve Muş'ta görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Muğla'da 7.1 ve Muş'ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T08:12+0300
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türkiye
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
muğla
tsunami
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini ekledi. Ercan, Muğla'da 7.1 deprem beklediğini belirterek "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" uyarısı yaptı.Alfabetik sırayla illerde beklenen en büyük depremleri paylaşan Ercan son paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; &lt;M5.0, Manisa; M6.9, Mardin; &lt;M5.0, Muğla; M7.1, Muş; M6.7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var."Daha önce açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri şu şekilde:Adana: 7.1Adıyaman: 6.9Afyon: 6.9Ağrı: 7.5Aksaray: 6.5Amasya: 7.3Ankara: 6.6Antalya: 7.0Ardahan: 6.5Artvin: 6.5Aydın: 7.3Bartın: 6.7Batman: 6.5'den küçükBayburt: 6.5'den küçükBilecik: 6.5'den küçükBingöl: 7.2Bitlis: 6.5Bolu: 7.5Burdur: 7.0Bursa: 7.1Çankırı 7Çanakkale 7.5Çorum 7.1Denizli 7Diyarbakır 7Düzce 7.3Edirne 6,5Elazığ 6,7Eskişehir 6,6Antep: 7.8Giresun: 6.0'dan küçükGümüşhane: 6.0'dan küçükHakkari: 7.2Hatay: 7.3İçel 6.5İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)İzmir 7.3Kırıkkale 5'ten küçükKırklareli 5'ten küçükKırşehir 5.9Kilis 7.0Kocaeli 7.5Konya 6.3Kütahya 7.3
https://sputniknews.com.tr/20230918/prof-dr-ahmet-ercan-7-ili-daha-acikladi-73luk-deprem-uyarisi-cekinceli-diyerek-isaret-etti-1075560853.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, muğla, tsunami
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, muğla, tsunami

Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı

08:12 20.09.2023 (güncellendi: 08:19 20.09.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© İHA
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla ve Muş'ta görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Muğla'da 7.1 ve Muş'ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca, "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini ekledi. Ercan, Muğla'da 7.1 deprem beklediğini belirterek "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" uyarısı yaptı.
Alfabetik sırayla illerde beklenen en büyük depremleri paylaşan Ercan son paylaşımında şunları kaydetti:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5.0, Manisa; M6.9, Mardin; <M5.0, Muğla; M7.1, Muş; M6.7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var."
Daha önce açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri şu şekilde:
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Kırıkkale 5'ten küçük
Kırklareli 5'ten küçük
Kırşehir 5.9
Kilis 7.0
Kocaeli 7.5
Konya 6.3
Kütahya 7.3
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti
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