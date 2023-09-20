https://sputniknews.com.tr/20230920/prof-dr-ahmet-ercan-2-ile-isaret-etti-71-deprem-ve-tsunami-uyarisi-1075613745.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla ve Muş'ta görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Muğla'da 7.1 ve Muş'ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T08:12+0300

2023-09-20T08:12+0300

2023-09-20T08:19+0300

türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

muğla

tsunami

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini ekledi. Ercan, Muğla'da 7.1 deprem beklediğini belirterek "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" uyarısı yaptı.Alfabetik sırayla illerde beklenen en büyük depremleri paylaşan Ercan son paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5.0, Manisa; M6.9, Mardin; <M5.0, Muğla; M7.1, Muş; M6.7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var."Daha önce açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri şu şekilde:Adana: 7.1Adıyaman: 6.9Afyon: 6.9Ağrı: 7.5Aksaray: 6.5Amasya: 7.3Ankara: 6.6Antalya: 7.0Ardahan: 6.5Artvin: 6.5Aydın: 7.3Bartın: 6.7Batman: 6.5'den küçükBayburt: 6.5'den küçükBilecik: 6.5'den küçükBingöl: 7.2Bitlis: 6.5Bolu: 7.5Burdur: 7.0Bursa: 7.1Çankırı 7Çanakkale 7.5Çorum 7.1Denizli 7Diyarbakır 7Düzce 7.3Edirne 6,5Elazığ 6,7Eskişehir 6,6Antep: 7.8Giresun: 6.0'dan küçükGümüşhane: 6.0'dan küçükHakkari: 7.2Hatay: 7.3İçel 6.5İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)İzmir 7.3Kırıkkale 5'ten küçükKırklareli 5'ten küçükKırşehir 5.9Kilis 7.0Kocaeli 7.5Konya 6.3Kütahya 7.3

https://sputniknews.com.tr/20230918/prof-dr-ahmet-ercan-7-ili-daha-acikladi-73luk-deprem-uyarisi-cekinceli-diyerek-isaret-etti-1075560853.html

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