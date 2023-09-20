Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili işaret etti: 7.1 deprem ve tsunami uyarısı
08:12 20.09.2023 (güncellendi: 08:19 20.09.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
© İHA
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Muğla ve Muş'ta görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Muğla'da 7.1 ve Muş'ta 6.7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Ercan ayrıca, "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini ekledi. Ercan, Muğla'da 7.1 deprem beklediğini belirterek "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" uyarısı yaptı.
Alfabetik sırayla illerde beklenen en büyük depremleri paylaşan Ercan son paylaşımında şunları kaydetti:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5.0, Manisa; M6.9, Mardin; <M5.0, Muğla; M7.1, Muş; M6.7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var."
Daha önce açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri şu şekilde:
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Kırıkkale 5'ten küçük
Kırklareli 5'ten küçük
Kırşehir 5.9
Kilis 7.0
Kocaeli 7.5
Konya 6.3
Kütahya 7.3
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3
Kırıkkale 5'ten küçük
Kırklareli 5'ten küçük
Kırşehir 5.9
Kilis 7.0
Kocaeli 7.5
Konya 6.3
Kütahya 7.3