https://sputniknews.com.tr/20230918/prof-dr-ahmet-ercan-7-ili-daha-acikladi-73luk-deprem-uyarisi-cekinceli-diyerek-isaret-etti-1075560853.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti
Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Kütahya... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T11:58+0300
2023-09-18T11:58+0300
2023-09-18T11:58+0300
türkiye
ahmet ercan
deprem
kocaeli
kütahya
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Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından, illerde görülebilecek deprem büyüklüklerini açıklamayı sürdürüyor.Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli" dedi.Ercan paylaşımlarında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5.0, Kırklareli; <M5.0, Kırşehir;<M5.9, Kilis; M7.0, Kocaeli; M7.5, Konya; M6.3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."
https://sputniknews.com.tr/20230917/prof-dr-ahmet-ercan-2-ili-acikladi-65-ve-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075532458.html
türkiye
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ahmet ercan, deprem, kocaeli, kütahya
ahmet ercan, deprem, kocaeli, kütahya
Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Kütahya için 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısı yaparak, "Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından, illerde görülebilecek deprem büyüklüklerini açıklamayı sürdürüyor.
Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli" dedi.
Ercan paylaşımlarında şunları kaydetti:
"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5.0, Kırklareli; <M5.0, Kırşehir;<M5.9, Kilis; M7.0, Kocaeli; M7.5, Konya; M6.3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.
Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."