https://sputniknews.com.tr/20230918/prof-dr-ahmet-ercan-7-ili-daha-acikladi-73luk-deprem-uyarisi-cekinceli-diyerek-isaret-etti-1075560853.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 ili daha açıkladı: 7.3'lük deprem uyarısı, 'çekinceli' diyerek işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Kütahya... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T11:58+0300

2023-09-18T11:58+0300

2023-09-18T11:58+0300

türkiye

ahmet ercan

deprem

kocaeli

kütahya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından, illerde görülebilecek deprem büyüklüklerini açıklamayı sürdürüyor.Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli" dedi.Ercan paylaşımlarında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5.0, Kırklareli; <M5.0, Kırşehir;<M5.9, Kilis; M7.0, Kocaeli; M7.5, Konya; M6.3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7.3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."

https://sputniknews.com.tr/20230917/prof-dr-ahmet-ercan-2-ili-acikladi-65-ve-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075532458.html

türkiye

kocaeli

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet ercan, deprem, kocaeli, kütahya