Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili açıkladı: 6.5 ve 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
© AA
Prof. Dr. Ahmet Ercan, son olarak Iğdır ve Isparta'da görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Iğdır'da 6.5 ve Isparta'da 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri alfabetik sırayla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Iğdır ve Isparta'ya dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Ercan "Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Iğdır; M6,5, Isparta; M7,0. Sarsıntılardan korunmak için sulak, verimli ovalardaki yapılar kayalık yerlere taşınmalıdır" ifadelerini kullandı.
Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Iğdır; M6,5, Isparta; M7,0. Sarsıntılardan korunmak için sulak, verimli ovalardaki yapılar kayalık yerlere taşınmalıdır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 16, 2023
Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Daha önce 40 il için açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel 6.5
İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu)
İzmir 7.3