https://sputniknews.com.tr/20230917/prof-dr-ahmet-ercan-2-ili-acikladi-65-ve-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075532458.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili açıkladı: 6.5 ve 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili açıkladı: 6.5 ve 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, son olarak Iğdır ve Isparta'da görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulundu. Ercan, Iğdır'da 6.5 ve Isparta'da 7 büyüklüğünde bir... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T10:03+0300

2023-09-17T10:03+0300

2023-09-17T10:03+0300

türkiye

övgün ahmet ercan

ahmet ercan

deprem

istanbul

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri alfabetik sırayla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Iğdır ve Isparta'ya dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Ercan "Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Iğdır; M6,5, Isparta; M7,0. Sarsıntılardan korunmak için sulak, verimli ovalardaki yapılar kayalık yerlere taşınmalıdır" ifadelerini kullandı. Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?Daha önce 40 il için açıklama yapan Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:Adana: 7.1Adıyaman: 6.9Afyon: 6.9Ağrı: 7.5Aksaray: 6.5Amasya: 7.3Ankara: 6.6Antalya: 7.0Ardahan: 6.5Artvin: 6.5Aydın: 7.3Bartın: 6.7Batman: 6.5'den küçükBayburt: 6.5'den küçükBilecik: 6.5'den küçükBingöl: 7.2Bitlis: 6.5Bolu: 7.5Burdur: 7.0Bursa: 7.1Çankırı 7Çanakkale 7.5Çorum 7.1Denizli 7Diyarbakır 7Düzce 7.3Edirne 6,5Elazığ 6,7Eskişehir 6,6Antep: 7.8Giresun: 6.0'dan küçükGümüşhane: 6.0'dan küçükHakkari: 7.2Hatay: 7.3 İçel 6.5İstanbul(K.Marmara); 6.4-6.7(İstanbul kolu), 7.0-7.2.(Tekirdağ kolu) İzmir 7.3

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övgün ahmet ercan, ahmet ercan, deprem, istanbul