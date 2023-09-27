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Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor, Kiev'in barış yapmasına izin verilmeyecek
Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor, Kiev'in barış yapmasına izin verilmeyecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik perspektifin bugün görünmediğini, Kiev'in barış yapmasına izin... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Mısır’ın başkenti Kahire’de Rus ve Mısırlı yetkililer arasında düzenlenen güvenlik konulu istişarelerde Ukrayna krizine değindi.Rus yetkili, “Bugüne kadar böyle bir çözüme dair perspektif görünmüyor. Ukrayna'nın barış anlaşması yapmasına izin verilmeyecek ve Rusya'ya karşı silah olarak kullanılmaya devam edilecek” diye konuştu.‘Mısır'ın Ukrayna'ya silah sağlamayı reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz’Mısırlı ortaklarına Ukrayna etrafındaki krize ilişkin dengeli tutumlarından dolayı şükranlarını dile getiren Patruşev, “Kahire'nin Kiev rejimine silah sağlamayı reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda Amerikalıların ve Avrupalıların ciddi baskılarına rağmen böyle bir kararın alındığının da farkındayız” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna ordusunu karşı taarruzu tıkandı’Ukrayna ordusunun haziranda başlayan saldırısının tıkandığını söyleyen Patruşev, “Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırısı tıkandı. Ukrayna büyük insan kayıplarına maruz kalmaya ve kendi altyapısını yok etmeye devam ediyor” dedi ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230926/eski-cia-analisti-ukrayna-catismasi-polonya-ve-almanyaya-sicrayabilir-1075782868.html
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Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor, Kiev'in barış yapmasına izin verilmeyecek

00:35 27.09.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik perspektifin bugün görünmediğini, Kiev'in barış yapmasına izin verilmeyeceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Mısır’ın başkenti Kahire’de Rus ve Mısırlı yetkililer arasında düzenlenen güvenlik konulu istişarelerde Ukrayna krizine değindi.
Rus yetkili, “Bugüne kadar böyle bir çözüme dair perspektif görünmüyor. Ukrayna'nın barış anlaşması yapmasına izin verilmeyecek ve Rusya'ya karşı silah olarak kullanılmaya devam edilecek” diye konuştu.

‘Mısır'ın Ukrayna'ya silah sağlamayı reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz’

Mısırlı ortaklarına Ukrayna etrafındaki krize ilişkin dengeli tutumlarından dolayı şükranlarını dile getiren Patruşev, “Kahire'nin Kiev rejimine silah sağlamayı reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda Amerikalıların ve Avrupalıların ciddi baskılarına rağmen böyle bir kararın alındığının da farkındayız” ifadelerini kullandı.

‘Ukrayna ordusunu karşı taarruzu tıkandı’

Ukrayna ordusunun haziranda başlayan saldırısının tıkandığını söyleyen Patruşev, “Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırısı tıkandı. Ukrayna büyük insan kayıplarına maruz kalmaya ve kendi altyapısını yok etmeye devam ediyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Kiev rejimine teslim edilen Batı yapımı silahlar ise Rus teçhizatına karşı etkisiz kaldı ve savaş alanında Ukraynalılar kademeli olarak onları kaybediyor.”
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