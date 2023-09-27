https://sputniknews.com.tr/20230927/ormanda-37-kilogramlik-gurgen-mantari-bulundu-1075801454.html

Ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı bulundu

Ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı bulundu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir kişi, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara yoğun ilgi vardı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:14+0300

2023-09-27T13:14+0300

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yaşam

mantar

kastamonu

orman

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor. İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir kişi ise 37 kilogramlık mantar buldu. Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html

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