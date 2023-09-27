https://sputniknews.com.tr/20230927/ormanda-37-kilogramlik-gurgen-mantari-bulundu-1075801454.html
Ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı bulundu
Ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı bulundu
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir kişi, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara yoğun ilgi vardı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:14+0300
2023-09-27T13:14+0300
2023-09-27T13:14+0300
yaşam
mantar
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orman
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor. İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir kişi ise 37 kilogramlık mantar buldu. Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html
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mantar, kastamonu, orman
Ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı bulundu
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir kişi, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara yoğun ilgi vardı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor.
İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir kişi ise 37 kilogramlık mantar buldu.
Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.