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https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi
Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 kişinin entübe edildiği öğrenildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:36+0300
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türkiye
mantar
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/kayayi-andiran-13-kiloluk-mantar-buldular-1072870680.html
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mantar, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
mantar, zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi

13:36 30.06.2023
© AAMantar
Mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 kişinin entübe edildiği öğrenildi.
Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
TÜRKİYE
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
26 Haziran , 12:11
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