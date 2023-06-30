https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi
Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 kişinin entübe edildiği öğrenildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:36+0300
2023-06-30T13:36+0300
2023-06-30T13:36+0300
türkiye
mantar
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/kayayi-andiran-13-kiloluk-mantar-buldular-1072870680.html
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mantar, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
mantar, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi
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Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 kişinin entübe edildiği öğrenildi.
Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.