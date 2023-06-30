https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html

Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi

Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: 2 kişi entübe edildi

Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 kişinin entübe edildiği öğrenildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T13:36+0300

2023-06-30T13:36+0300

2023-06-30T13:36+0300

türkiye

mantar

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

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Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/kayayi-andiran-13-kiloluk-mantar-buldular-1072870680.html

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mantar, zehirlenme, gıda zehirlenmesi