https://sputniknews.com.tr/20230626/kayayi-andiran-13-kiloluk-mantar-buldular-1072870680.html
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk mantar bulundu. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:11+0300
2023-06-26T12:11+0300
2023-06-26T12:11+0300
türkiye
mantar
sivas
kaya
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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün 2 arkadaş, kayaya benzettikleri cismin mantar olduğunu anladı. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230621/corumda-mantardan-zehirlenen-21-kisiden-biri-hayatini-kaybetti-1072700702.html
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mantar, sivas, kaya
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk mantar bulundu.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.
Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün 2 arkadaş, kayaya benzettikleri cismin mantar olduğunu anladı.
Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.