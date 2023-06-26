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Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk mantar bulundu. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü. Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün 2 arkadaş, kayaya benzettikleri cismin mantar olduğunu anladı. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230621/corumda-mantardan-zehirlenen-21-kisiden-biri-hayatini-kaybetti-1072700702.html
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mantar, sivas, kaya
mantar, sivas, kaya

Kayayı andıran 13 kiloluk mantar buldular

12:11 26.06.2023
© İHAMantar
Mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA
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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk mantar bulundu.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.
Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün 2 arkadaş, kayaya benzettikleri cismin mantar olduğunu anladı.
Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.
Fiyatı eti geçen çıntar mantarına ilginç etiket: Dövizlerle dokunmak 15 lira, koklamak 20 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Çorum'da mantardan zehirlenen 21 kişiden biri hayatını kaybetti
21 Haziran , 14:47
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