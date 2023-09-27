https://sputniknews.com.tr/20230927/oldugu-iddia-edilen-rusya-karadeniz-filosu-komutani-sokolovdan-aciklama-1075802239.html

Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama

Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama

Ukrayna'nın Sivastopol'e yönelik saldırısı sonrası öldüğü öne sürülen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov, Rus basınına demeç vererek görevinin başında... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:34+0300

2023-09-27T13:34+0300

2023-09-27T13:34+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Zvezda'ya demeç veren Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov, filonun tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.Sokolov, "Karadeniz Filosu, komutanlık tarafından kendisine verdiği görevleri emin bir şekilde ve başarıyla yerine getiriyor. Hem deniz üstü kuvvetleri ile deniz altı kuvvetleri hem de donanma hava grubu ve kıyı birlikleri görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Deniz piyadelerimizin elde ettiği başarıların neredeyse hiçbir zaman televizyon ekranlarından eksik olmadığını biliyorsunuz" dedi.Karadeniz Filosu 810. Deniz Piyade Tugayı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle Uşakov Nişanı'na layık görüldüğünü kaydeden Sokolov, muhtemelen bu tugayın Rusya Donanması tarihinde Uşakov Nişanı alan ilk birlik olduğunun altını çizdi.Ukrayna, 22 Eylül Cuma günü Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosu karargahını çok sayıda İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesiyle hedef almıştı. Bunun üzerine sosyal medya ve haber sitelerinde Rus amiralin öldüğü haberleri yayılmıştı.Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov ise dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından düzenlenen toplantıya katılmış ve sağlık durumunda bir problem olmadığı ekranlara yansımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynanin-oldu-dedigi-rusya-karadeniz-filosu-komutani-savunma-bakanligi-toplantisina-katildi--1075777680.html

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