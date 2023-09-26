https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynanin-oldu-dedigi-rusya-karadeniz-filosu-komutani-savunma-bakanligi-toplantisina-katildi--1075777680.html
Ukrayna'nın 'öldü' dediği Rusya Karadeniz Filosu Komutanı, Savunma Bakanlığı toplantısına katıldı
Ukrayna'nın 'öldü' dediği Rusya Karadeniz Filosu Komutanı, Savunma Bakanlığı toplantısına katıldı
Ukrayna'nın Cuma günü gerçekleştirdiği Sivastopol saldırısı sonrası 'öldü' diye haber yapılan Rusya Karadeniz Filosu Donanma Komutanı, bugün Savunma... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:55+0300
2023-09-26T16:55+0300
2023-09-26T18:21+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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nato
donanma
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
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Ukrayna, 22 Eylül Cuma günü Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosu'nun karargah binasını hedef almış ve İngiliz menşeli çok sayıda Storm Shadow seyir füzesi kullanmıştı. Bunun üzerine sosyal medya ve haber sitelerinde Rus amiralin öldüğü haberleri yayılmıştı. Rus Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov ise bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından düzenlenen toplantıda görüldü. Sokolov'un sağlık olarak bir problemi olmadığı da ekranlara yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Eylül'deki saldırıda altı kişinin yaralandığını, bir kişiden haber alınamadığını ve karargâhın tarihi binasının hasar gördüğünü açıkladı. Kiev rejimi ise saldırıda onlarca asker ve subayın öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yararlandığı iddia etmişti. ABD keşif güçlerinin saldırıdan iki gün önce karargâhın yakınlarındaki bölgede görülmesi, Rus ve ABD'li askeri uzmanların saldırıda NATO'nun parmağı olmasından şüphelenmesine sebep olmuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sivastopol, kırım, nato, donanma, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu
Ukrayna'nın 'öldü' dediği Rusya Karadeniz Filosu Komutanı, Savunma Bakanlığı toplantısına katıldı
16:55 26.09.2023 (güncellendi: 18:21 26.09.2023) Abone ol
Ukrayna'nın Cuma günü gerçekleştirdiği Sivastopol saldırısı sonrası 'öldü' diye haber yapılan Rusya Karadeniz Filosu Donanma Komutanı, bugün Savunma Bakanlığı'nın toplantısında görüldü.
Ukrayna, 22 Eylül Cuma günü Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosu'nun karargah binasını hedef almış ve İngiliz menşeli çok sayıda Storm Shadow seyir füzesi kullanmıştı. Bunun üzerine sosyal medya ve haber sitelerinde Rus amiralin öldüğü haberleri yayılmıştı. Rus Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov ise bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından düzenlenen toplantıda görüldü. Sokolov'un sağlık olarak bir problemi olmadığı da ekranlara yansıdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Eylül'deki saldırıda altı kişinin yaralandığını, bir kişiden haber alınamadığını ve karargâhın tarihi binasının hasar gördüğünü açıkladı. Kiev rejimi ise saldırıda onlarca asker ve subayın öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yararlandığı iddia etmişti.
ABD keşif güçlerinin saldırıdan iki gün önce karargâhın yakınlarındaki bölgede görülmesi, Rus ve ABD'li askeri uzmanların saldırıda NATO'nun parmağı olmasından şüphelenmesine sebep olmuştu.