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Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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mısır
recep tayyip erdoğan
büyükelçi
güven mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Amr el-Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayı başında gerçekleşen G-20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir görüşme yapmıştı.
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mısır, recep tayyip erdoğan, büyükelçi, güven mektubu
mısır, recep tayyip erdoğan, büyükelçi, güven mektubu

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

18:21 27.09.2023 (güncellendi: 18:47 27.09.2023)
© AA / Murat KulaMısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA / Murat Kula
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Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Amr el-Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayı başında gerçekleşen G-20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir görüşme yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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Erdoğan: Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi
11 Eylül, 14:59
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