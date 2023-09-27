https://sputniknews.com.tr/20230927/misirin-ankara-buyukelcisi-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-sundu-1075811421.html
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T18:21+0300
2023-09-27T18:21+0300
2023-09-27T18:47+0300
türkiye
mısır
recep tayyip erdoğan
büyükelçi
güven mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Amr el-Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayı başında gerçekleşen G-20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir görüşme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/erdogan-sisi-ile-gorusmemiz-gayet-olumlu-gecti-davet-konusu-da-gundeme-geldi-1075381751.html
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mısır, recep tayyip erdoğan, büyükelçi, güven mektubu
mısır, recep tayyip erdoğan, büyükelçi, güven mektubu
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
18:21 27.09.2023 (güncellendi: 18:47 27.09.2023) Abone ol
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Amr el-Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayı başında gerçekleşen G-20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir görüşme yapmıştı.