https://sputniknews.com.tr/20230911/erdogan-sisi-ile-gorusmemiz-gayet-olumlu-gecti-davet-konusu-da-gundeme-geldi-1075381751.html

Erdoğan: Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi

Erdoğan: Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesini "Sisi ile görüşmemiz gayet olumlu geçti, davet konusu da gündeme... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T14:59+0300

2023-09-11T14:59+0300

2023-09-11T15:13+0300

politika

recep tayyip erdoğan

hindistan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sisi-Erdoğan görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:'Putin, Batı’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi'Erdoğan tahıl koridoru sürecine ilişkin şu mesajları verdi:'Tüm liderlerin ortak temennisi, Karadeniz Girişimi’nin devamı yönünde'Tahıl koridoru konusunda Putin ile bir görüşme daha gerçekleştireceğini belirten Erdoğan şunları ekledi:"Amerika seyahatinde ülkemizde yatırımları olan birçok markayla bir araya geleceğiz"ABD ile Türkiye'nin ticaret hacmi konusundaki beklentileri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gidiyoruz. Hem o toplantıda vereceğimiz mesajlar hem de zirve marjında yapacağımız ikili temaslarla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Amerika seyahatinde ülkemizde yatırımları olan birçok markayla bir araya geleceğiz. Bunlarla doğrudan görüşmelerimiz olacak ve bütün bunlarla beraber de her yıl geleneksel hale getirilen Türk-Amerikan İş Konseyi'nin malum bir yemeği olur… Öyle zannediyorum ki bu defa da yine bu yemeği düzenlemek suretiyle bir heyecan, bir coşku, iş adamlarına verecekler kanaatindeyim. Fakat ben hepsinden öte özellikle bu markalarla ikili görüşmeyi çok önemsiyorum. Bunların zaten Türkiye'de çok ciddi yatırımları da var. Onlarla yapacağımız görüşmelerin neticeleri, bizlere çok daha önemli bazı gelişmelerin kaydedildiğini gösterir. Örneğin mesela bir firmanın deniz üzerinde güneş santrali kurma gibi hedefleri vardı. Türkiye’deki ortağıyla beraber bu adımı atma niyetini ortaya koydular. Fakat, bu hamle henüz yapılmış değil. Bunun yanında GES'le ilgili gelişmeler var, güneş enerjisinde atılan bazı adımlar var. Bunları çok çok önemsiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde atılacak bu adımların yanında nükleer enerjide de Akkuyu ile attığımız adım var. Sinop'u da Sayın Putin ile konuştuk. Sinop'ta atacağımız adım. Bir de bu seyahatte 3’üncü bir santralin kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı’yla da bir görüşme yaptık. Ve bütün bu adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’nin enerji noktasındaki gücünü ne yapacaktır, artıracaktır" dedi.'Ataşehir’de İstanbul Finans Merkezinin bir kulesini de enerji merkezi haline getirme hedefimiz var'Türkiye'deki özel sektörün ABD'li yatırımcıların dikkatini çektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:'Türkiye'nin kredi notu çok ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde yükseltilmek zorunda kalınacak'Geçen hafta açıklanan OVP2Yi de değerlendiren Erdoğan şu noktalara dikkat çekti:'Enflasyonun belini kıracağız'OVP'nin dünya basınında da olumlu bir hava oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:'İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek'Cumhurbaşkanı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik açıklamasına da tepki gösterdi ve şunları aktardı:

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recep tayyip erdoğan, hindistan, cumhurbaşkanı