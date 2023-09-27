https://sputniknews.com.tr/20230927/misir-lideri-sisi-ukraynada-siyasi-cozume-destek-veriyoruz-1075817967.html

Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz

Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna’daki krize bir an önce siyasi çözümün bulunması yönünde tüm çabaları desteklediklerini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:18+0300

2023-09-27T23:18+0300

2023-09-27T23:18+0300

ukrayna krizi

sisi

abdülfettah el sisi

abdülfettah es sisi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya olimpiyat komitesi (roc)

nikolay patruşev

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Mısır Cumhurbaşkanı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Patruşev’in, “Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği” bildirildi.Açıklamada, , “Devlet Başkanı, Mısır'ın krize diplomatik çözüm bulmanın önemine ilişkin tutumunu ve uluslararası barış ve güvenliği korumak ve olumsuz ekonomik sonuçlara son vermek için siyasi çözümü hızlandırmayı amaçlayan tüm çabalara destek verdiğini vurguladı” ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/patrusev-ukrayna-krizinin-cozumu-su-an-gorunmuyor-kievin-baris-yapmasina-izin-verilmeyecek-1075789189.html

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