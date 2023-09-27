https://sputniknews.com.tr/20230927/misir-lideri-sisi-ukraynada-siyasi-cozume-destek-veriyoruz-1075817967.html
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna’daki krize bir an önce siyasi çözümün bulunması yönünde tüm çabaları desteklediklerini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:18+0300
2023-09-27T23:18+0300
2023-09-27T23:18+0300
ukrayna krizi
sisi
abdülfettah el sisi
abdülfettah es sisi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya olimpiyat komitesi (roc)
nikolay patruşev
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Mısır Cumhurbaşkanı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Patruşev’in, “Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği” bildirildi.Açıklamada, , “Devlet Başkanı, Mısır'ın krize diplomatik çözüm bulmanın önemine ilişkin tutumunu ve uluslararası barış ve güvenliği korumak ve olumsuz ekonomik sonuçlara son vermek için siyasi çözümü hızlandırmayı amaçlayan tüm çabalara destek verdiğini vurguladı” ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/patrusev-ukrayna-krizinin-cozumu-su-an-gorunmuyor-kievin-baris-yapmasina-izin-verilmeyecek-1075789189.html
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sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya olimpiyat komitesi (roc), nikolay patruşev
sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya olimpiyat komitesi (roc), nikolay patruşev
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna’daki krize bir an önce siyasi çözümün bulunması yönünde tüm çabaları desteklediklerini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Patruşev’in, “Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği” bildirildi.
Açıklamada, , “Devlet Başkanı, Mısır'ın krize diplomatik çözüm bulmanın önemine ilişkin tutumunu ve uluslararası barış ve güvenliği korumak ve olumsuz ekonomik sonuçlara son vermek için siyasi çözümü hızlandırmayı amaçlayan tüm çabalara destek verdiğini vurguladı” ifadesi kullanıldı.