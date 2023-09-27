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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/misir-lideri-sisi-ukraynada-siyasi-cozume-destek-veriyoruz-1075817967.html
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna’daki krize bir an önce siyasi çözümün bulunması yönünde tüm çabaları desteklediklerini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:18+0300
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Mısır Cumhurbaşkanı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Patruşev’in, “Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği” bildirildi.Açıklamada, , “Devlet Başkanı, Mısır'ın krize diplomatik çözüm bulmanın önemine ilişkin tutumunu ve uluslararası barış ve güvenliği korumak ve olumsuz ekonomik sonuçlara son vermek için siyasi çözümü hızlandırmayı amaçlayan tüm çabalara destek verdiğini vurguladı” ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/patrusev-ukrayna-krizinin-cozumu-su-an-gorunmuyor-kievin-baris-yapmasina-izin-verilmeyecek-1075789189.html
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Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz

23:18 27.09.2023
© AP Photo / Julie JacobsonEgyptian President Abdel Fattah el-Sisi answers questions during an interview, Saturday, Sept. 26, 2015, in New York
Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi answers questions during an interview, Saturday, Sept. 26, 2015, in New York - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna’daki krize bir an önce siyasi çözümün bulunması yönünde tüm çabaları desteklediklerini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i kabul etti. Patruşev’in, “Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği” bildirildi.
Açıklamada, , “Devlet Başkanı, Mısır'ın krize diplomatik çözüm bulmanın önemine ilişkin tutumunu ve uluslararası barış ve güvenliği korumak ve olumsuz ekonomik sonuçlara son vermek için siyasi çözümü hızlandırmayı amaçlayan tüm çabalara destek verdiğini vurguladı” ifadesi kullanıldı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor, Kiev'in barış yapmasına izin verilmeyecek
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