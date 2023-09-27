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MEB'den yeni 'ortak sınav' kararı: Açık uçlu soru kullanılabilecek
MEB'den yeni 'ortak sınav' kararı: Açık uçlu soru kullanılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Ortak sınavlarda açık uçlu sorular kullanılabilecek. Türkçe, Türk dili ve... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T10:26+0300
2023-09-27T11:02+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav
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MEB, 9 Eylül'de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik sıkça sorulan soruların yanıtlarını paylaştı.Buna göre; ortak yazılı sınavların ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 uygulaması olacak. 2023-2024 öğretim yılında 6'ncı sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1'inci dönem 2'nci yazılıları ile 2'nci dönem 1'inci yazılıları, 9'uncu sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1'inci dönem 2'nci yazılıları ile 2'nci dönem 1'inci yazılıları ortak yapılacak.Ayrıca bu öğretim yılı için bakanlık tarafından belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulacak.Çoktan seçmeli sorularBu öğretim yılına mahsus olmak üzere, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.2 aşamada yapılacakHer sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecek. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav

MEB'den yeni 'ortak sınav' kararı: Açık uçlu soru kullanılabilecek

10:26 27.09.2023 (güncellendi: 11:02 27.09.2023)
© AALise
Lise - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Ortak sınavlarda açık uçlu sorular kullanılabilecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavı; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak.
MEB, 9 Eylül'de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik sıkça sorulan soruların yanıtlarını paylaştı.
Buna göre; ortak yazılı sınavların ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 uygulaması olacak. 2023-2024 öğretim yılında 6'ncı sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1'inci dönem 2'nci yazılıları ile 2'nci dönem 1'inci yazılıları, 9'uncu sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1'inci dönem 2'nci yazılıları ile 2'nci dönem 1'inci yazılıları ortak yapılacak.
Ayrıca bu öğretim yılı için bakanlık tarafından belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulacak.

Çoktan seçmeli sorular

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

2 aşamada yapılacak

Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecek. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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