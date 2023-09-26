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Okul kayıtları artık otomatik olacak: 'Bağış' isteme sona eriyor
Okul kayıtları artık otomatik olacak: 'Bağış' isteme sona eriyor
Okula kayıt sürecinde birçok velinin başvurduğu ‘adres taşıma’, sınıf ve öğretmen seçimi, karşılığında da ‘bağış’ adı altında para istenmesi üzerine MEB... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T07:56+0300
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adres
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Her yıl okullara kayıt sürecinde, bağışlar, öğretmen seçimi, adres değişikliği gibi konular gündeme geliyor. İlkokullarda ise en çok tercih edilen öğretmenlerin sınıfına düşmek için adeta bir yarış yaşanıyor. Okul müdürleri bu öğretmenler için velilerden 'bağış' adı altında 20 bin TL’ye varan miktarda para talep ediyor. Milliyet'in haberine göre, bu sorunun çözümüne yönelik adım atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapılması kararı aldı.Bakan Tekin duyurduMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada okul müdürlerinin kayıt parası almak, bağış istemek gibi yetkilerinin bulunmadığını belirterek, özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda şube ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencinin kayıt alanı içerisindeki okula sınıf mevcuduna, cinsiyet, yaş ve benzeri durumlarına göre kaydının otomatik olarak yapılacağını söyledi. Tekin “Dolayısıyla şu konuştuğumuz konuların büyük çoğunluğunu önümüzdeki yıl isteseler de yapamayacaklar” dedi.Eğitimciler nasıl değerlendiriyor?Kimi eğitimciler bu uygulamayı yerinde bir karar olarak değerlendirirken kimileri de sorunun tam olarak önüne geçmede yeterli olmayacağı görüşünde. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kayıtların adrese dayalı kayıt sisteminde okullara liste halinde düştüğünü ancak velilerin kâğıt üzerinde adres taşıma yoluyla engeli aşmaya çalıştıklarını söyledi. Geylan, bu tür sıkıntıların aşılabilmesi için ikâmetgahın sadece velinin beyanına esas olmaktan çıkarılmasını, evrak üzerinde adres taşımanın önüne geçilmesi gerektiğini, bunun da nüfus müdürlüğü ve MEB’in ortak kararıyla zorlaştırılmasını önerdi.Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, yeni uygulamayla sadece velinin öğretmen ve sınıf seçiminin önüne geçileceğini, velilerin yine adresini taşıyacaklarını söyledi. Bu kararın asıl sorunların çözülmeyeceğini belirten Özbay şunları kaydetti:“Vatandaş kendi çözümünü üretecek. Daha iyi okulların olduğu bölgedeki evlerde birden fazla ailenin kaydının göreceğiz. Yığılma yaşanacak. Çünkü insanlar eğer gücü yetiyorsa o çevreden ev almaya, kiralamaya çalışacak, oradaki konut fiyatları artacak. Gücü yetmiyorsa teyzesi mi var komşusu mu var oraya taşınacak. Nüfus müdürlüklerinde yığılmalar göreceğiz” dedi. Okulların nitelikli, niteliksiz, öğretmenlerin de öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen, ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıldığına dikkat çeken Özbay, şunları söyledi: “Veliye, burada başöğretmen var ama sen öğretmen seçmeyeceksin, çocuğunu ücretli öğretmene gönder, nasıl dersin? Okulları nitelik olarak eşitleyeceğiz, kaynak ayıracağız, kalabalık sınıf sorununu çözeceğiz, öğretmenleri de kategorize etmeyeceğiz denilirse sorunlar çözülür.”
https://sputniknews.com.tr/20230923/bakan-tekinden-duzenleme-sinyali-10-yillik-ogretmenin-sinavla-degerlendirilmesini-dogru-bulmuyorum-1075702984.html
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okul, kayıt, adres
okul, kayıt, adres

Okul kayıtları artık otomatik olacak: 'Bağış' isteme sona eriyor

07:56 26.09.2023
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA
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Okula kayıt sürecinde birçok velinin başvurduğu ‘adres taşıma’, sınıf ve öğretmen seçimi, karşılığında da ‘bağış’ adı altında para istenmesi üzerine MEB harekete geçti.
Her yıl okullara kayıt sürecinde, bağışlar, öğretmen seçimi, adres değişikliği gibi konular gündeme geliyor. İlkokullarda ise en çok tercih edilen öğretmenlerin sınıfına düşmek için adeta bir yarış yaşanıyor. Okul müdürleri bu öğretmenler için velilerden 'bağış' adı altında 20 bin TL’ye varan miktarda para talep ediyor. Milliyet'in haberine göre, bu sorunun çözümüne yönelik adım atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapılması kararı aldı.

Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada okul müdürlerinin kayıt parası almak, bağış istemek gibi yetkilerinin bulunmadığını belirterek, özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda şube ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencinin kayıt alanı içerisindeki okula sınıf mevcuduna, cinsiyet, yaş ve benzeri durumlarına göre kaydının otomatik olarak yapılacağını söyledi. Tekin “Dolayısıyla şu konuştuğumuz konuların büyük çoğunluğunu önümüzdeki yıl isteseler de yapamayacaklar” dedi.

Eğitimciler nasıl değerlendiriyor?

Kimi eğitimciler bu uygulamayı yerinde bir karar olarak değerlendirirken kimileri de sorunun tam olarak önüne geçmede yeterli olmayacağı görüşünde. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kayıtların adrese dayalı kayıt sisteminde okullara liste halinde düştüğünü ancak velilerin kâğıt üzerinde adres taşıma yoluyla engeli aşmaya çalıştıklarını söyledi. Geylan, bu tür sıkıntıların aşılabilmesi için ikâmetgahın sadece velinin beyanına esas olmaktan çıkarılmasını, evrak üzerinde adres taşımanın önüne geçilmesi gerektiğini, bunun da nüfus müdürlüğü ve MEB’in ortak kararıyla zorlaştırılmasını önerdi.
Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, yeni uygulamayla sadece velinin öğretmen ve sınıf seçiminin önüne geçileceğini, velilerin yine adresini taşıyacaklarını söyledi. Bu kararın asıl sorunların çözülmeyeceğini belirten Özbay şunları kaydetti:
“Vatandaş kendi çözümünü üretecek. Daha iyi okulların olduğu bölgedeki evlerde birden fazla ailenin kaydının göreceğiz. Yığılma yaşanacak. Çünkü insanlar eğer gücü yetiyorsa o çevreden ev almaya, kiralamaya çalışacak, oradaki konut fiyatları artacak. Gücü yetmiyorsa teyzesi mi var komşusu mu var oraya taşınacak. Nüfus müdürlüklerinde yığılmalar göreceğiz” dedi. Okulların nitelikli, niteliksiz, öğretmenlerin de öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen, ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıldığına dikkat çeken Özbay, şunları söyledi: “Veliye, burada başöğretmen var ama sen öğretmen seçmeyeceksin, çocuğunu ücretli öğretmene gönder, nasıl dersin? Okulları nitelik olarak eşitleyeceğiz, kaynak ayıracağız, kalabalık sınıf sorununu çözeceğiz, öğretmenleri de kategorize etmeyeceğiz denilirse sorunlar çözülür.”
Bakan Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
TÜRKİYE
Bakan Tekin'den uzman öğretmenlik açıklaması: Yeni düzenleme sinyali
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